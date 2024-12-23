異空感應｜童年阮浩棕爆喊　曾參演《破‧地獄》《爸爸》勁好戲

TVB劇集《異空感應》講到阮浩棕（飾Duncan）原來有一段悲慘童年，不止遭父親陳嘉輝（飾邢有山）拋棄，母親劉嘉琪／呂珊（飾莊玉玲）更沒有盡人母責任，經常對他又鬧又打。劇情中更出現一些童年Duncan的片段。至於劇情中這位好戲的「童年Duncan」又是誰呢？原來他就是童星楊子漮。

呢一幕楊子漮（童年Duncan）真情洗露。（《異空感應》截圖）

呢一幕楊子漮（童年Duncan）真情洗露。（《異空感應》截圖）

童星楊子漮飾演童年的阮浩棕。（《異空感應》截圖）

楊子漮現時就讀小學三年級，但原來他在4歲已經入行拍廣告，曾出演《婚後事》成為王敏奕和羅天宇的兒子。除了《婚後事》和《異空感應》之外，他也參演過《破‧地獄》及《爸爸》，分別飾演了韋羅莎的兒子和劉青雲兒子的童年版。

楊子漮仲拍過《破‧地獄》及《爸爸》兩套電影。（IG圖片）

楊子漮仲拍過《破‧地獄》及《爸爸》兩套電影。（IG圖片）

楊子漮的媽媽接受訪問時，坦言楊子漮在收到劇本後，因同情童年Duncan而喊過不停，她說：「好多人話Duncan童年好慘，呢個都係桃桃（楊子漮）收到劇本嘅反應，嗰時佢得小一，我讀劇本畀佢聽先，佢聽完已經由心度喊出嚟，話呢個小朋友好慘。所以係拍嗰陣啲喊戲，佢係真心又好自然咁喊到出嚟。」楊媽媽也表示，今次拍攝楊子漮還可以「攞正牌」鬧媽媽，令他過一過癮：「因為佢知道平時當然唔可以咁講嘢。」

楊子漮都參演過《婚後事》。（IG圖片）

阮浩棕和楊子漮。（IG圖片）

楊媽媽續指，兒子楊子漮首要專心在讀書上，她說：「我同桃桃講，如果佢鍾意拍攝，條件係要應付好學業，咁先可以去拍攝。所以佢好識分配時間，喺學校會利用小息／午膳時間去完成功課，然後放咗學就去拍攝。」除了學業和拍攝之外，原來楊子漮也十分喜愛踢足球，也懂得唱歌，彈結他。楊媽媽也笑言，其實兒子是一名「小大人」。「總括嚟講，佢係一個表演慾好強嘅小朋友，好喜歡同人交流傾偈，份人比較成熟，有時等埋位聽佢同d演員嘅對話都幾搞笑，好似佢會問人：『點解你會做呢行？你覺得需要咩性格先適合呢行呢？』完全唔似一個小三嘅小朋友會問嘅嘢。」

拍《破‧地獄》嘅楊子漮。（IG圖片）

其實楊子漮真係幾好戲。（IG圖片）

楊子漮有相當多興趣。（IG圖片）

細看楊子漮的IG，其實內容相當豐富。除了日常生活的分享外，還有不少廣告工作，例如早前他就曾拍攝過迪士尼廣告，及去各種活動打卡等等，工作隨時多過TVB藝人！