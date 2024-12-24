丁子朗要開工冇機會再曬肌　朱敏瀚立flag：我再攞男配角褲都除埋

昨日（23日）丁子朗、朱敏瀚及阮浩棕出席馬拉松活動，今年萬千星輝頒獎典禮三人都有提名，但可惜被提名「最佳男主角」的丁子朗則入不了十強，而朱敏瀚入選「最佳男配角」的十強，阮浩棕則入選「男飛躍」的十強。

昨日丁子朗、朱敏瀚及阮浩棕出席馬拉松活動。(梁碧玲 攝)

三人接受《香港01》訪問時被問到有關典禮一事，有份進入十強的兩位信心如何，朱敏瀚及阮浩棕突然「互笠高帽」表示睇好對方奪獎，但其實二人就抱著平常心來對待奪獎一事，阮浩棕說：「講真一句，其實男飛躍也好男配角也好，成個競爭都好激烈，每一位都好犀利，所以任何一個獲獎機會都好大。所以我自己就保持一個平常心啦，費事自己到現場以為自己好有機會嘅時候會有失望嘅感覺。」朱敏瀚則覺得：「其實最佳男配角好難攞㗎，真係非常之難攞，咁好難攞第二次嘅喺咁短時間內裡面。我哋做演出都唔係為咗個獎項，我情願個角色有人記住，好過我攞好多個獎。」

朱敏瀚及阮浩棕突然「互笠高帽」表示睇好對方奪獎。(梁碧玲 攝)

丁子朗對於「失落視帝」一獎即笑指「好傷心」：「失落視帝好唔開心啊，唯有下年繼續努力！」他表示今年可以安坐家中觀看頒獎典禮，亦對頒獎典禮表示期待。三人被問到心水視帝是誰時，朱敏瀚及阮浩棕都表示自己支持張振朗，朱敏瀚更趁機為張振朗拉票，果然夠老友。而丁子朗就覺得入選了十強的視帝都是勁人：「十位都係非常之厲害嘅人，我真係揀唔到一位。」

丁子朗對於「失落視帝」一獎即笑指「好傷心。(梁碧玲 攝)

朱敏瀚的新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》即將播出，他覺得新劇是輕鬆小品，絕對適合看着過年：「呢個劇集都替啊蕭（蕭正楠）開心，希望到時頒獎禮佢都可以攞埋獎啦。」而講到自己在劇內的表現時就覺得自己是最認真的一位：「我係比較認真嗰位，其餘嘅同事都係比較輕鬆嘅部分，希望大家喺輕鬆之餘又有認真可以睇吓。」阮浩棕聽完朱敏瀚介紹後立即表示很期待播出。

朱敏瀚的新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》即將播出。(梁碧玲 攝)

說到馬拉松，今次馬拉松活動丁子朗因為工作而無法參加，他被問到自己其實有沒有跑開馬拉松時，他指自己回港後也有參與：「我返嚟香港之後都跑咗都五六次嘅馬拉松，但就唔係全馬係半馬10k嗰啲都有，所以其實今次冇得跑係少少哎呀覺得miss咗，希望真係而家練定下年就跑返，因為跑馬拉松嗰個感覺好有成功感。」至於早前丁子朗在泰國旅遊大曬肌肉被網民大讚，他則表示：「之前去泰國旅行，只不過見到個夕陽好靚，跟住不如影下相啦咁樣。就冇乜點刻意show肌，得到大家嘅賞識都係開心事嚟嘅。」但他就指之後忙於開工，短時間內未必再有機會去旅遊了。

今次馬拉松活動丁子朗因為工作而無法參加，但之前也有參與過五六次馬拉松。(梁碧玲 攝)

三人說到曬肌就十分興奮，丁子朗還搞事的慫恿朱敏瀚及阮浩棕齊齊曬肌，最後更迫到朱敏瀚「立flag」：「如果我再攞男配角，褲都除埋啊今年。」丁子朗及阮浩棕聽到「嘩嘩聲」，更指大家為了看朱敏瀚脫褲子，應該會努力地投票。