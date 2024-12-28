專訪｜區明妙被前輩建議真誠放膽啲　從此減少P圖：有瑕疵先係我

區明妙（Miumiu）是近年TVB劇的御用學生妹，飾演過不少視后級人馬的少女版，演技備受讚賞，然而卻不是太多人認識真正的她。其實Miumiu入行的時期，遭逢父親急病離世，原本仍處於人生最迷惘階段，不知應該專心讀書還是做演員的她，最終就因為父親臨終時期的一番話，決心投身演藝行業。



區明妙接受《01娛樂》專訪。（陳順禎攝）

童年時名列前茅 初中愛上表演曾影響成績

小時候的Miumiu是個乖巧聽話、認真讀書的乖乖女，她在校內名列前茅，每次都是全班頭十名甚至頭三，聽從爸媽安排去上補習班和參加課外活動，原本以為將來都是繼續循這樣的路，按父母心願做專業人士，然而13、14歲卻來到了一個分水嶺。Miumiu不諱言當時頗反叛，接觸K-pop、迷上了TWICE，去學唱歌跳舞後便開始思考：「大人講嗰條路係咪真係我想去做嘅嘢呢？」萌生了女團夢的她非常勤力，但亦因而令成績逐漸落後，「去到某一個階段係突然之間得Drop到好低，去到30幾40名，跟住去到我DSE嗰陣，我覺得我掛住拍戲，冇考好，都有令一啲老師失望。」

童年的區明妙是個乖乖女，成績優異。（受訪者提供）

陪朋友去家燕媽媽中心學戲 未幾已入TVB拍劇

Miumiu不是那種從小立志要做明星的人，倒是十幾歲才發現自己愛上了表演，「一開始喺學校嗰度join咗個英文話劇班，識咗個朋友，佢叫我『上堂啦，家燕媽媽嗰度有表演機會喎。』跟住就跟咗佢上，嗰陣都係一啲比較BB班啲嘅Acting，就係有啲玩遊戲，考反應，或者教我哋Casting技巧為主。」Miumiu算比較幸運的一位，上了一、兩期就遇上了試鏡機會，一擊即中，在劇集《一屋老友記》中飾演少女版滕麗名，從此開展了自己的演戲生涯，「我覺得雖然我比較好彩，但係我覺得我一路過嚟都係一步一步，慢慢慢慢，一個個細角色慢慢咁樣上，反而我覺得好實在。」

區明妙去家燕媽媽藝術中心學戲、學Casting後，很快便獲得了試鏡及拍劇機會，她自覺幸運。（fb圖片）

區明妙曾在《家燕媽媽藝術中心演藝繽紛show》上，與薛家燕同台演出。（資料圖片）

《一屋老友記》是Miumiu第一部作品，她說其實最初自己並沒有試鏡機會，原本是另外三個女仔去試，「之後中心話有兩個女仔，試吓Cast埋啦，我就搶咗人哋個角色，哈哈。」（微博：區明妙Miumiu）

Miumiu前陣子拍《黑色月光》飾演少女版黃翠如，曾因被強暴而有心理陰影，她說自己常常在劇集飾演弱者，希望下次可以做個保護人的強者角色！（《黑色月光》劇照）

14歲經歷父親病逝 因臨終一番話決心入行證明自己

Miumiu起初並不肯定自己應否做藝人，就算拍劇都冇特別向家人交代，因為她是童星，有守則規定TVB幾點就要放人，所以她要麼就說是做功課，要麼就說是跟朋友出去，「有時拍咗戲都冇同屋企人講，出街先話你打開電視睇吓，不過後來佢哋都知道。」Miumiu自小與父親感情很好，在14、15歲那年，父親卻突然因癌症離世，當診斷到的時候已是末期，由收到噩耗那刻，到看著父親離世，中間只得一個月的時間，年紀輕輕的Miumiu根本還未懂得如何面對這突如其來的告別，打擊當然極大。

Miumiu 14、15歲時，父親突然因末期癌症，於一個月間突然離世，對她打擊甚大。（受訪者提供）

她說：「嗰陣時爸爸啱啱過身，咁啱處於我好似要為未來做選擇，或者係我有啲迷惘、『我應該揀咩呢？』嘅時候，我好記得爹哋臨走之前，我有同佢嚟過一個深度啲嘅對話，有同佢傾吓，爸爸俾我嘅回應就係覺得，如果你想做嗰樣嘢，就畀心機去做，你唔好想做呢樣又想做嗰樣，你自己揀一條路，你就要畀心機。可能我同佢講話專心讀書定係發展我嘅演藝行業呢，爸爸嗰陣同我講，你專心讀書，你畀咗努力，你會有一定嘅成果，但係拍戲你畀咗努力，未必一定有一定嘅成果，但係最緊要你自己唔好後悔。」聽了父親的一席話之後，Miumiu終於決定投身演藝行業，不想讓自己後悔。

父親臨終那段時期，區明妙正處於人生交叉點，不知道該遵重家人心願去讀書、做專業人工，抑或試試入行做自己感興趣的演藝工作，最終爸爸建議她無論揀哪一邊都好，最重要是專注和不要後悔。（陳順禎攝）

由細到大，在父親面前Miumiu就是一個問題少女，愛追著他問東問西，也很喜歡駁嘴，即使到了現在，父親都過世8、9年了，但有一點Miumiu始終不習慣，她說：「有啲時候好想搵個人傾吓，尤其是入咗行之後，就算幾真心嘅朋友，你有啲嘢都唔講得。可能屋企人就可以咩都接受，咩都可以講，有時好想有個人你可以同佢傾吓，或者知道佢永遠都會企喺你嗰邊。」講到父親在世時，自己會否有些可以做得更好的地方，Miumiu就覺得自己應該大膽些：「細個嗰陣可能唔敢同Daddy表達太多愛，覺得好怕醜，我又係女仔呀嘛，爸爸又係男嘅，就唔好意思，我覺得如果以後有小朋友，我就會同佢講，盡量表達愛。」

Miumiu亦有意拍偶像劇或古裝劇。（陳順禎攝）

身為家中長女性格獨立 太早入行遺憾失去校園生活

Miumiu還有個妹妹，在爸爸突然離去之後，家裡就剩下三母女相依為命，雖然家中不算有太大經濟壓力，但作為姐姐的她，或多或少覺得自己好像要揹起這頭家，「要呀，所以嗰陣我成副心機放咗喺做戲，好想做戲，經營個Social Media，想快啲出嚟做嘢，想快啲證明到自己！」Miumiu個性算比較獨立，她認為是環境使然，自小就有很多事情逼著她去獨立，就連第一次去電視城拍戲，她都是自己一個，沒有通知媽媽和妹妹，不過卻有告訴坐在鄰座的同學。

父親離世時雖然Miumiu年紀尚輕，但她身為長女，也覺得自己有責任要孭起這頭家。（受訪者提供）

Miumiu笑言：「我好記得嗰時有個坐喺我隔籬有個女仔，我成日同佢講笑，我喺佢本書度簽名，我話你呢個簽名以後不得了呀！嗰陣同佢講笑，畢業咗之後我記得有一排撞到佢，佢同我講話：『哈，你嗰陣講嘢你而家真係做到喎！』」 今時今日，也真的會有人問她索簽名，這種感覺對Miumiu來說相當夢幻，兒時開的玩笑，居然慢慢成真。不過太早入行也令她的成長期缺少了跟家人、同學相處的時間，「人哋中學會去歷奇訓練、班會活動，我可能會Miss咗好多，因為嗰陣想證明自己多啲，都的確想過做女團，成日好勤力，一副心機擺喺呢邊，個腦淨係諗呢啲嘢。如果可以返返以前嘅話，我想balance返啲，好似少咗好多同同學玩嘅機會。」

Miumiu都聽聞過有些人因為去拍戲被校內同學杯葛，但她慶幸這些事情從未出現在自己身上，一來她很低調、很害羞，不會刻意同人講，二來是同學們知道她拍劇都反而很鼓勵、很支持。（陳順禎攝）

Miumiu之前一邊返學、一邊做演員，卻變相兩個身份都不是全職，有少少尷尬，好像兩邊都無法完全融入，但慢慢地她覺得這都是好事，證明她獨特。（陳順禎攝）

曾因不想丟低母親 放棄赴韓做女團練習生

很多人都渴望去韓國做練習生、做女團出道，同屬家燕媽媽門下的就有一個莊錠欣，Miumiu 16歲時亦幸運地曾獲得赴韓做練習生的機會，然而她卻拒絕了，「嗰陣時仲未好清楚自己個方向，同埋我嗰陣又未中學畢業，始終想起碼完成咗中學畢業先。」這個決定對她來說當然很不容易，千載難逢的機會被自己白白送走，她事後也很難過，「嗰陣時拒絕完第二日係喊醒咗，就覺得『好可惜呀！冇得去呀！』而家回望返唔後悔。」後悔是沒有意義的，沒人能擔保當時去了韓國，一切就是否會比現時更好，Miumiu亦覺得，若非當時拒絕了，就沒有機會拍《她她她的少女時代》、沒機會被香港觀眾認識、沒機會簽邵氏等等。

Miumiu（左上）雖然沒有去韓國做練習生，但她並沒有放棄女團夢，經常呼朋喚友，組成了Morii Girls，專門跳K-pop cover。（Instagram：moriigirls.project）

Morii Girls曾試過被邀請去出Show，Miumiu說其實坊間舞團很多，自己都是抱著玩玩吓的心態，但意外地幾多人關注，之後更有人找她們去表演。（Instagram：moriigirls.project）

Miumiu在邵氏拍劇為主，但如果將來有機會、能力又許可的話，她希望可以挑戰跳唱表演，對於歌藝，她笑言：「我本身唔OK，算係音癡嚟㗎，但我最近有偷偷地跟朋友學唱歌，想提升自己呢方面，而家唔走音㗎喇！」（陳順禎攝）

除了因為想完成學業，Miumiu坦言不想丟低家人也是原因之一，尤其當時父親已不在了，自己更不想一走了之，「我自己走咗過去，媽咪點算呢？我又未讀完書，即係要媽咪寄零用錢畀我喎，又唔想多個負擔，反而想自己去賺錢。」因此，Miumiu自18歲後就再沒問家人拿過一分一毫零用錢了。雖說最終沒有加入女團，但她走的路都頗偶像向，除了跟朋友拍K-pop cover，近日更推出寫真《日月少女》——「日月」、「少女」，正是名字中「明」字和「妙」字拆開，她說這本是散文寫真集，除了在台北拍攝的美照，Miumiu亦首度用文字表達自己，寫下自己的日常、演藝經歷、心底話等等，也透過文字去治癒自己，「我覺得好赤裸㗎！好似用文字更加……赤裸剖白緊自己嘅內心咁。」

問Miumiu有沒有曾經問過家人為何替她取名「明妙」，她說：「一開始我有問，但係嗰陣時就唔係話日月少女嘅意思，可能想聰明呀、奇妙呀、美妙呀咁樣，呢種意思為主，『日月少女』係我自己發現可以拆開，就好似有第二種意思，太陽月亮咁樣。」（陳順禎攝）

Miumiu率先劇透散文寫真集內容，其中一篇寫到自己最大心願，她說希望成為一個出色的人：「出色唔單止係工作出色，我覺得可以活得快樂都係一樣好出色嘅事，因為好多人好成功，但係佢未必快樂，我想我自己喺努力工作嘅同時，都有時間做啲令自己開心嘅嘢。」（陳順禎攝）

泳衣照被瘋傳後害羞刪相 寫真走日系清新路線

一般人對寫真的聯想都是偏性感，而Miumiu的IG也不時分享一些清涼泳照，尤其曾有一張在台灣的Bikini對鏡自拍相，就引起了極大迴響，不過記者話未說完，Miumiu已搶先回答：「我del咗喇！我del咗喇！我見大家成日攞出嚟用，我怕醜！（但啲人都留咗底啦）係呀，我見到，好似我每次出啲咩大家都好鍾意攞嗰張相嚟做封面咁樣，跟住我就Del咗，雖然我知大家會留底。」Miumiu坦言對外界反應始料不及，本身覺得很多人都會貼泳照，自己只是其中之一，沒想到迴響這麼大。

Miumiu因為怕醜，目前已將最令網民震撼的黑色bikini泳衣相刪去，這裡就不翻貼了，不過IG仍有少量泳照。（IG@miumiu__au）

區明妙喜歡溫柔有活力的男生，如果對方識照顧人，她就會很容易心動。（陳順禎攝）

被前輩鼓勵真誠表達自己後 接受瑕疵放棄P圖

不過的確，她後來也減少分享泳衣照了，這些照片沒錯是會吸引到泛流量，但隨著她與自己相處時間增多後，她不希望大家純粹因為這些照片而喜歡自己，「我想大家唔係因為咁樣而鍾意我，係因為我本身而鍾意我，所以我就減少咗po呢啲，想表達多啲真實嘅自己。我自己都post多咗一啲真實嘅生活照，唔再係嗰啲好靚呀，執到好鬼靚、好精緻嗰種出嚟，反而係一啲自然啲嘅相。」Miumiu坦言，過往的自己可能不夠真實，由於太早就被關注，要接收不同評論，漸漸她害怕在鏡頭面前呈現出不夠完美的自己，於是不知不覺戴上了盔甲。

Miumiu透露今次寫真尺度不會太性感，反而是日系、清新、治癒為主，但都會有一些睡衣相。（Instagram：miumiu__au）

Miumiu曾經很擔心說錯話會被討厭，有時可能在IG貼了什麼、講了什麼，都會很輕易被截圖，試過因為表達得不好就招人話柄，於是她就變得規行矩步、小心翼翼，連Post都不常出了，「可能有啲朋友都話，你做呢一行，點解你Social Media有時update得咁慢嘅？我覺得都係因為我驚咗，所以我就變咗好小心翼翼，全部都篩選過。」儘管貪靚、想在鏡頭前展現最美一面其實都是人之常情，但Miumiu早前突然改變想法，無論裡裡外外都想將更真實的自己展現給觀眾，就連修圖都減少了，「前排有啲新聞都話我啲相P到好靚好精緻先出，我覺得都係因為我唔想俾人發現我有瑕疵，但係我而家發覺，真實啲都好！人就係有瑕疵，嗰個瑕疵先係你呀嘛，我我覺得都可以接受一個唔係最完美嘅自己。」

Miumiu以往的照片濾鏡比較重，她坦言不希望大家見到瑕疵，但現時她反而刻意保留瑕疵，因為這才是真實的自己。（IG@miumiu__au）

當問到是否曾被指是「照騙」，她說：「其實我覺得差唔多樣嘅，但係之前好似有新聞報過，我啲Filter落重咗，有時可能黑眼圈遮得唔夠，或者有少少法令紋，我會P走晒啲瑕疵，而家我有時專登保留返啲瑕疵。」至於為何忽然有了這個想法，原來是經圈中前輩提點，有前輩看過她的訪問後，覺得她可以更真誠地、放膽地表達真正的自己，「係唔同嘅前輩，唔止一個，或者可能覺得我可以喺IG上面，唔單止展現一個靚靚嘅我，可能發表多一啲我自己真實嘅感受。」Miumiu思考過後，也覺得以前太盲目和刻意地呈現完美的自己，似乎沒有意義。而踏出這步去改變後，Miumiu自己也舒服了、放鬆了，「我覺得做一個Artist嘅話，我希望係展現到自己真實嘅魅力，多過營造出嚟嘅一種人設。」

區明妙經前輩提醒後，也覺得過往太盲目刻意表達完美的自己，所以現時希望把更真誠、更生活化的一面帶給觀眾，希望大家會希望這個真實的自己。（陳順禎攝）

對於戀愛狀況，Miumiu說算命師傅批她30歲後才結婚，現時才23的她並不心急，更坦言自己是事業黃金期，不想被重感情的個性影響了個人判斷，影響事業。（陳順禎攝）

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