一代女神現身劉德華演唱會興奮示愛　相隔10年重遇人夫攬到實

劉德華闊別6年再踏上紅館舞台，展開20場跨年演唱會，吸引大批歌迷入場支持，不少圈中好友亦有捧場。而曾華倩就欣賞了頭場演出，她更在微博連出三個Post，首先就大讚劉德華：「昨晚看劉德華演唱會首埸，超興奮！華哥哥真的太棒，無論舞台設計和燈光及所有台上演出者等等....真是太好了！當然最棒的就是我們愛的劉德華...永遠親民的華仔！狀態超勁好！所以....有那麼多人愛他，是有道理的！劉德華，我愛你！哈...哈...哈！」

劉德華2024年12月在紅磡香港體育館舉行20場跨年演唱會，門票一早沽清。

劉德華最近在紅館舉行《今天……is the day》演唱會。（資料圖片）

曾華倩。（微博@曾華倩）

雖然曾華倩未有同劉德華合照，但她就攬實對方的人形紙牌，又送上飛吻，可見心情非常興奮！而令一驚喜就是曾華倩在演唱會上重遇昔日拍檔呂良偉，她興奮發文：「昨晚看演唱會，令我又驚喜的！見到了呂哥哥，真的忘記了上次見面是甚麼時候！應該好像有十年以上吧！呂良偉和曾華倩！胡斐和苗若蘭！1985年的雪山飛狐，是我從兒童節目430穿梭機後，首部演出的古装電視劇！看見他，回憶又回來了！」

好興奮！（微博@曾華倩）

好興奮！（微博@曾華倩）

曾華倩與呂良偉曾在1985年合作拍攝《雪山飛狐》，雖然劇集播出至今已近40年，但相中所見，曾華倩攬住呂良偉靠在對方身上，表現親密，不少網民都大讚兩人保養得宜，68歲的呂良偉依然型格十足，而59歲的曾華倩亦Keep得極好，皮膚緊緻，兩人難得合體令人驚喜！

難得合體。（微博@曾華倩）

曾合作拍攝《雪山飛狐》。（微博@曾華倩）

曾華倩曾是TVB當家花旦。（影片截圖）

曾華倩曾是TVB當家花旦。（影片截圖）

型。（資料圖片）

呂良偉與太太楊小娟。（葉志明 攝）