愛回家丨「怪雞Fanny」張盈悅又離巢？　突然出國陪讀書離開Terry

TVB處境劇《愛回家之開心速遞》又有演員被調離，前晚（22日）播出的一集，飾演騎呢秘書「怪雞Fanny」的張盈悅突然被安排陪「Philip仔」往英國讀書，未有歸期。

張盈悅演「怪雞Fanny」愈來愈討好。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

「大小姐」一向嫌「怪雞Fanny」蠢，唔想佢同細佬Terry一齊。（電視截圖）

「大小姐」一向嫌「怪雞Fanny」蠢，唔想佢同細佬Terry一齊。（電視截圖）

張盈悅演「怪雞Fanny」愈來愈討好。（電視截圖）

劇情講述「龍力王Terry」李偉健同Fanny一直對對方有意思，但Fanny就被「大小姐龍力蓮」林淑敏嫌棄，決定棒打鴛鴦，安排Fanny去英國陪「Philip仔」讀書，不少網民猜測張盈悅是否離巢？並很關心她與Terry能否修成果？而張盈悅回覆傳媒否認離巢，但後續發展要看劇情安排。

好多觀眾都希望Fanny同Terry能成為一對。（影片截圖）

好多觀眾都希望Fanny同Terry能成為一對。（ig@joyce0yingyue）

佢哋被大小姐棒打鴛鴦。（電視截圖）

好多觀眾都希望Fanny同Terry能成為一對。（ig@joyce0yingyue）

（電視截圖）

「怪雞Fanny」張盈悅去年取代「無知May」趙希洛，成為「龍力蓮」秘書，起初被網民批「戲屎」演技過度誇張，但後來與Terry發展純如清水的愛情，效果出奇地討好。其實《愛回家》這個大家庭經常都有人出出入入，早前「高小姐」甄采浠和「Lisa」姜麗文宣布離巢TVB而退出《愛回家》，但亦有演員加入，繼「最強CP」之「金城安」周嘉洛和「朱Ling」吳偉豪歸隊後，《聲夢》甜美女神姚焯菲（Chantel）亦即將加入劇組。

「金城安」周嘉洛回歸即被大小姐戳太陽。（電視截圖）（電視截圖）

性騷擾大小姐？（電視截圖）

現年26歲的張盈悅是《2020香港小姐競選》的十五強之一，參選時因騎呢搞笑惹起關注；她畢業於美國音樂戲劇學院，擁有演出經驗，曾擔任「驚嚇演員」，因而被TVB相中簽約做合約藝人。入後後張盈悅有不少演出機會，但大多是閒角，例如《欺詐劇團》秘書、《回歸》KOL及《美麗戰場》參選佳麗等，至2021年加入參演《愛·回家》飾演島大女同學、「接龍集團」實習生「Fanny」，並與Terry發展感情線，戲裏戲外都好老友，早前便與李偉健一齊同「二太」蘇恩磁慶祝生日，昨日一齊去工展會，有網民肉緊留言：「Fanny 唔好離開Terry呀！」

張盈悅、李偉健一齊同「二太」蘇恩磁一齊去工展會。（ig@joyce0yingyue）

張盈悅素顏示人。（ig@joyce0yingyue）

早前同蘇恩磁慶祝生日。（ig@joyce0yingyue）

現年26歲的張盈悅是《2020香港小姐競選》的十五強之一。（ig@joyce0yingyue）

現年26歲的張盈悅是《2020香港小姐競選》的十五強之一。（ig@joyce0yingyue）