59歲男星酒樓登台狂拉咪　被笑似「抽筋」：史上最多，拉了888次

85年參加新秀出身、現年59歲的吳國敬，在90年代初已踏入事業高峰期，專輯《Gemini Dream》賣出白金數字銷量，一首《我說過要你快樂》唱至街知巷聞。日前，有網民巧遇吳國敬在酒樓登台開騷的影片，指他演唱期間不斷拉開枝咪，動作激似「抽筋」成為熱話。



《越吻越傷心》、《親密關係》和《真心真意》等金曲都是出自吳國敬手筆。（TVB《流行經典50年》畫面）

吳國敬創作出不少金曲。

吳國敬透露疫情期間體重增加十多磅。（資料圖片）

吳國敬受疫情影響收入大減。(吳國敬ig)

除了自己的金曲，吳國敬更為不少歌手作出膾炙人口的歌曲，包括蘇永康《越吻越傷心》、張學友《我應該》及張栢芝《任何天氣》等。有網民發布了一條巧遇吳國敬在美國紐約某酒樓登台開騷的影片留言：「第一次看酒樓演唱會遇見史上拉咪最多的歌手，不知道是不是場地小還是音箱設備不好，昨晚吳國敬唱歌起碼拉麥拉了888次一整晚下來，成名曲，我說過要你快樂。」

吳國敬同Elaine拍拖17年分手收場，有指兩人近年的價值觀越有距離。（網上圖片）

此情不再。（網上圖片）

影片中見到身穿白色圓領底衫、Deep V黑色襯衫深灰色西裝外套，紮起馬尾的吳國敬，站在台邊演唱金曲《我說過要你快樂》，全程唱得七情上面非常投入，台風相當八十年代，多次拉開與咪的距離，相當誇張，邊唱邊熱情地向台下觀眾揮手打招呼。影片曝光後網民批評吳國敬唱功差兼音調含糊不清，不斷拉開支咪，抽水留言指他似「抽筋」：「本身唱歌已經一般，而家無埋高音，咪不斷拉咪咯」、「很好笑，問題是他以為拉得很chok！」、「老一派都是這樣唱歌的。」

吳國敬美國登台時，被指拉咪拉了888次。（網上圖片）

吳國敬美國登台時，被指拉咪拉了888次。（網上圖片）

吳國敬美國登台時，被指拉咪拉了888次。（網上圖片）

吳國敬美國登台時，被指拉咪拉了888次。（網上圖片）