嚴選TVB十大上位男女新人　呢隻黑馬年底跑出有望成下個炎明熹

每年TVB都新人輩出，但每年就只有不足30套劇集，數埋綜藝節目都唔夠分，所以說要上位並不是一件易事。除了講機會，講人緣之外，還需要有實力，肯做肯捱甚至是有外表，才能夠上位獲力捧。以下就為各位嚴選10位TVB上位男女新人。

孔德賢在劇集《本尊就位》首次當上男主角。（《本尊就位》劇照）

1. 孔德賢

今年27歲，2027年加入TVB的孔德賢並不算「新」，但卻是今年上位最快的男藝人。起初他只是《#後生仔傾吓偈》其中一員，後來逐漸從「後生仔」轉跑道至拍劇，2020年初入劇組，到2023年已初嘗做第二男主角的滋味出演《你好，我的大夫》，今年播出的《本尊就位》更夥拍謝東閔做男主角。

陳懿德主持大騷《萬千星輝賀台慶》。(截圖)

2. 陳懿德

參加《2021年度香港小姐競選》而入行的陳懿德今年正值是「爆發期」。一向主持《東張西望》的她開始被派往主持各類型綜藝節目，有《福祿壽訓練學院》待等等，同期還有《2024年度香港小姐競選》以及年尾大騷《萬千星輝賀台慶》。

冼靖峰。（資料圖片）

3. 冼靖峰

正值當打年齡，26歲的冼靖峰被喻為是歌唱組的力捧藝人。經由《聲夢傳奇》第一季而乒行的他起初並不算十分突出，2022年更曾經歷「講錯嘢」事件而被全城鬧爆。沉澱兩年左右，參加《亞洲超星團》並以限定組合LOONG9成員身分出道。完全改頭換面的他，在中港兩地也相當有人氣。

郭珮文上年奪台慶大獎的一刻。（電視截圖）

4. 郭珮文

郭珮文可說是去年港姐中最矚目的一位，參選時已經是最受網民和傳媒注意的她，雖然最終還是落選了，但落選後反而獲得更加多工作機會，不得不佩服面試時，曾志偉的獨到眼光。2023年才剛加入TVB，年底台慶就已抽中42萬港元現金大獎。2023年10月更獲機會參演《法證先鋒6 倖存者的救贖》做黃宗澤下屬，翌年更成為《福祿壽訓練學院》主持，又參演賀歲片《麻雀女王追男仔》。

阮浩棕將瘋狂、崩潰同空洞嘅狀態演繹得好好，難怪網民話佢「鏗少」再現。

5. 阮浩棕

提起阮浩棕相信都不用多說，除了是最新的男飛躍，2017年回到TVB的他自於《隱形戰隊》飾演反派鏗少而受到注意，後來在《隱門》、《靈戲逼人》也有開始受到歡眾認可。來到2024年年底，他在《異空感應》演出Duncan更是矚目。來年還有《非常檢控觀》、《死有對証》、《非份之罪》，要說阮浩棕是力捧小生梯隊之一也不為過。

陳曉華回去找羅天宇時發現他仍然跟以前的人在一起，更認得出被擊斃的人是跟羅天字一夥的。(影片截圖)

6. 陳曉華

講完阮浩棕就不得不提在《異空感應》與之拍檔兼新出爐女飛躍的陳曉華。「港姐冠軍」陳曉華在早幾年星途確實平平，甚至乎，她在首部出演兼做女主角的《迷網》中的演技可以用「出事」來形容。還好，經過一番打磨後，陳曉華的演技越加進步，而也有更多演出機會。2024年共有《巾幗梟雄之懸崖》、《異空感應》兩套劇集出街，而演技都受到好評。

古淖文唱到喊，話希望大家可以記得佢個名。

7. 古淖文

歌手出道的古淖文因參加第一屆亞洲星光大道而有名，但其後在港的發展未如人意，2014年正式回澳門發展。直到2023年至2024年古淖文參加《中年好聲音2》後才正式回歸香港觀眾視野。人生到了37歲才正式「發力」，應該不算太遲吧？

鍾柔美（Yumi ）在活動上又唱又跳，大曬青春活力。(梁碧玲 攝)

8. 鍾柔美

除了《中年好聲音》組別，TVB也相當著重培育年輕歌手。正當上年炎明熹出走及姚焯菲外國升學之際，有觀眾緣，後生，跳舞叻而唱歌又不俗的鍾柔美就成了最佳人選，每逢有大騷例必見到鍾柔美的出現，看來她相當受重視。

有邊個諗到關嘉敏可以玩得咁盡。（截圖）

9. 關嘉敏

2024年對於關嘉敏來說是豐收之年，除歌唱方面的發展外，她亦憑《福祿壽訓練學院》彈起，令觀眾們都發現了她搞笑的一面。除此之外，關嘉敏亦分別有《逆天奇案2》和《巾幗梟雄之懸崖》兩套參演的劇集開播。

林智樂參加《聲生不息》。（截圖）

10. 林智樂

同為《聲夢傳奇》組別的還有林智樂。這位稱之為「不起眼男歌手」在《聲夢傳奇》之後只屬被投閒置散的其中一員。大家眼見冼靖峰、文佐匡、黃奕斌等還可以參加綜藝《亞洲超星團》組成LOONG 9出道，但外表自成一派的林智樂實在不適合。怎料他卻獲機會於年尾的《聲生不息》亮相。這匹「黑馬」在年尾跑出，實在令人意外！