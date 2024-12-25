何猷君自信滿滿大曬流利英文　明年30歲望能達成擁過億身家

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario)聰明了得，在電競產業中做得有聲有色，靠着自己努力創業，最終在今年7月份時，其持有14.2%的電競公司競威武集團（NIP Group)在美國納斯達克證券所（NASDAQ)掛牌上市。而近日他就接受內地媒體訪問，透露即將迎來30歲，望在這個階段能完成資產有過億的小目標，全程大曬流利英文，整個人散發滿滿自信心，獲網民激讚。

何猷君成為亞洲最年輕的NASDAQ上市公司創始人。（何猷君微博圖片）

現時29歲的Mario是電競公司上市老闆，成為亞洲最年輕的NASDAQ上市公司創始人。而明年達入30歲的他，被問到將會有甚麼目標時，他表明會默默設立目標，不會對外作公開，因為之前曾公開定立目標，帶給他身體和心理狀態造成很大的負擔。但他仍作小小透露，希望自己在30歲這個階段，靠着自己的奮鬥能完成資產過億的小目標。

Mario全程以英文對答，咬字口音非常標準，開口說英文時自身散發的自信心，讓不少網民讚不絕口，果然是麻省理工學院的高材生。

何猷君畢業於麻省理工學院。（何猷君微博圖片）

何猷君﹑奚夢瑤在2019年結婚。（何猷君微博圖片）

雖然自身是富二代，但Mario曾在節目中表示自己不想靠家裡，在與奚夢瑤結婚前已與對方表明自己不是有無限額度的富二代：「你不要以為我是有一張無限額度的卡的富二代，因為我說過我不拿家裡的錢，我不是這種人。我只能自己去做事，這幾年你要跟我一起，真的要去打拼，我真的要去創業。」而她亦表明沒有問題，夫婦二人一起奮鬥就好。

何猷君表示自己不是有無限額度的富二代。（微博圖片）