前經理人踢爆「雙面KOL無品事跡」　被列入黑名單︰都有客搵

YouTube頻道「mandies kwok 肥蛙」主持，最近推出一條新影片關於某經理人大爆雙面KOL無品事跡，而最新一集節目邀請到一位前藝人經理人Ada擔任嘉賓，他在節目中分享：「呢個人喺觀眾面前個人係好正面，形象係好健康嘅，但係私底下嘅性格係完全相反。佢會不停咁樣對客人或者身邊所有人耍大牌同埋做一啲無理嘅要求，佢係一個冷暴力同埋情緒勒索嘅人，其實佢會睇唔起好多人。」

YouTube頻道「mandies kwok 肥蛙」新影片關於某經理人大爆雙面KOL無品事跡。（影片截圖）

前藝人經理人Ada踢爆「藝人」係雙面人

Ada繼續透露這一位藝人的大牌行為：「成日喺佢口中聽佢講好多同行嘅負面說話，佢識得定係唔識得都會批評一下。」主持人則回應：「你唔講？真係唔知呢一個人係雙面人，佢真人完全唔係咁，佢真人完全唔係呢個tone，好容易出事囉呢啲性格。」講到為什麼沒有人討論有關於「這位藝人」的是非，Ada說：「因為我哋把關得好，就係因為我哋唔做先至夠膽同同行嘅人講。」

前藝人經理人Ada透露這一位「藝人」的大牌行為。（影片截圖）

透露「藝人」諗過反告客戶

Ada舉出與藝人相處的經歷：「超爆嘅嘢可以講，例如條片係咁樣，你知道好多KOL都係藝術家，最後唔係咁樣拍，最後唔係跟個稿拍。」主持人繼續指倘若到時先改稿，真的很難與客人交代。Ada透露管理藝人的經歷所遇到不愉快的事件，並表示：「我試過做一個工作，我個藝人係要告返個客人，佢本身要出一個IG Reels，出影片嗰日confirm晒所有嘢，我個藝人就同我講用乜嘢理由都好，總之要幫個客人講我今日唔出片，嗰條片遲咗三個月先出街。」

前藝人經理人Ada指管理藝人的經歷所遇到不愉快的事件。（影片截圖）

指「藝人」即使被列入黑名單照樣有工作

主持人問Ada為藝人說了什麼理由解答客戶，Ada表示：「都係講嗰啲唔舒服囉，唔知點樣又要去醫院。」Ada繼續指客戶聽完解釋之後感覺不可理喻，就只肯付一半的費用。講到如何說服旗下藝人不向客戶提告，而又收少一半費用，Ada則回答：「我嗰陣時同佢講話驚個客會影響佢之後嘅信譽，所以之後我就說服咗佢。」

前藝人經理人Ada爆料指「藝人」在幕前的形象很好。（影片截圖）

主持人繼續笑言：「只要佢夠大粒（知名度高），都會繼續有工作。」Ada表示：「佢俾人列晒黑名單，但係佢夠大粒（知名度高），所以都有其他客搵。」影片一出，有不少網民好奇Ada所指「藝人」的真正身份，並留言：「劉馬車經理人？」、「Kayan9896?」不過頻道主持則在留言區一律回覆：「知道一定會有觀眾講名出嚟去估，當故事聽就OK啦！因為就算大家講咩名都唔會講講係邊個，保護返當事人！」

前藝人經理人Ada爆料指「藝人」被列入黑名單都有客搵。（影片截圖）

影片一出，有不少網民好奇Ada所指「藝人」的真正身份。（影片截圖）

頻道主持則在留言區一律回覆：「知道一定會有觀眾講名出嚟去估，當故事聽就OK啦！因為就算大家講咩名都唔會講講係邊個，保護返當事人！」（影片截圖）