江若琳孖吳林峰 Crossover新歌《一圈》獲樂迷讚：不斷loop好好聽

江若琳（Elanne）相隔七年於今年8月正式回歸樂壇，火力全開先後推出兩首派台作品廣東歌《一直留在心底的事》和《一圈》。適逢聖誕節，江若琳為歌迷悉心炮製驚喜加碼推出與新歌《一圈》製作的作曲人吳林峰的合唱版本，並且一起 crossover《捱麵包的人》，深受樂迷歡迎，並且不斷洗版式留言大讃：「不斷loop，停唔到，好好聽！又拍得靚」、「暖暖的歌聲正適合聖誕節日的感覺」、「多謝Elanne同吳林峰嘅用心演出，仲有Moving Pictures Crew嘅精心製作，送咗兩首好有意義嘅歌俾我哋！」、「很好的合唱，這首歌會推出在各大音樂平台嗎？」

江若琳為歌迷悉心炮製驚喜加碼推出與新歌《一圈》製作的作曲人吳林峰的合唱版本。（影片截圖）

江若琳孖吳林峰 Crossover《捱麵包的人》。（影片截圖）

江若琳較早前接受《香港01》 專訪宣傳新歌《一圈》分享：「今次嘅班底好開心，有作曲嘅吳林峰，點解會有呢個班底呢？係因為雖然我自己離開咗樂壇好多年，但我一直都好留意現階段嘅新歌，同埋音樂人。嗰陣時我好鍾意一首歌叫做《捱麵包的人》，就諗緊邊個作㗎，咁好聽嘅，我冇諗過我出返歌同《捱麵包的人》班底一模一樣，嗰時我仲未出上一首歌《一直留在心底的事》，係我主動自己DM吳林峰，我話好鍾意《捱麵包的人》，呢個故事好似鼓勵緊經歷低潮嘅人，之後一直就冇咗下文，喺四個月之後吳林峰就寫咗首Demo畀我，嗰陣時一聽嘅時候我就好感動，因為由吳林峰本人唱返Demo。」江若琳更直言新歌是自己歷年所推出的音樂作品心目中排行第一位的歌曲，意義非常重大！

江若琳直言《一圈》是自己歷年所推出的音樂作品心目中排行第一位的歌曲。（影片截圖）

江若琳（Elanne）推出全新單曲《一圈》。