潘靜文畀媽媽話做主持表情管理太差　趙小婷最難忘同fans搞生日會

《聲夢》歌手冼靖峰、潘靜文、趙小婷昨日（25日）聖誕節正日出席上水一商場的活動，潘靜文及趙小婷原來更是第一次與粉絲們一起歡渡聖誕，二人更唱出聖誕歌及一首自選的歌曲，在場的粉絲們聽得十分陶醉。

《聲夢》歌手冼靖峰、潘靜文、趙小婷昨日聖誕節正日出席上水一商場的活動。(梁碧玲 攝)

潘靜文及趙小婷接受《香港01》訪問時聖誕會怎樣過時，趙小婷竟然是回家「埋頭苦幹」：「其實我完咗呢個show返屋企呢，就會繼續温習囉。因為都就考試，同埋尋晚都玩咗夠㗎啦，咁所以係時候收心養性㗎啦。」而潘靜文的聖誕就很充實：「今晚呢就好開心去我阿哥屋企啦，成家人一齊BBQ。係十幾廿個咁樣，因為我同埋啲舅父阿姨全部都喺度，真係普天同慶咁樣。」

潘靜文及趙小婷接受《香港01》訪問時聖誕會怎樣過。(梁碧玲 攝)

至於第一次與粉絲一起渡聖誕的二人又有怎麼的感受，趙小婷就覺得很難得：「因為呢平日就算見fans呢都唔係一啲咁特別嘅日子，咁我覺得喺一個咁特別嘅日子見到佢哋係有一種好似好重視嘅感覺，即係我都好開心，聖誕節都仲揀嚟睇我哋表演，我覺得好感動。」

至於第一次與粉絲一起渡聖誕的二人又有怎麼的感受，趙小婷就覺得很難得。(梁碧玲 攝)

二人被問到2024年即將過去，對今年有什麼總結時，趙小婷就表示生日會令她最有成功感：「頭先我講嗰個生日呢，搞咗個mini mini mini concert咁樣，咁我就好開心，因為嗰個都係我同fans club一手一腳自己搞嘅。咁成件事好有滿足感，由揀場地去到所有嘢design，去到揀歌去到揾band，呢啲即系我覺得好圓滿，好鐘意完成一件自己嘅寶貝嘅一種感覺。」

趙小婷就表示生日會令她最有成功感。(梁碧玲 攝)

潘靜文覺得今年最難忘的有兩件事，分別是：「我諗今年最難忘係我有份拍一套劇啦，而呢套劇其實我係其中一個單元嘅主角，但係我試咗好多唔同嘅嘢，即係可能要碌下樓梯啊，即係揾替身啊，跟住又化到個妝人哋認唔到我啊，呢個係其中一個啦。第二個就係可能做咗好多唔同嘅大show主持，特別係奧運嘅主持，當問我要揾潘靜文做奧運主持，我係好擔心自己究竟應唔應付得嚟呢？但係我覺得四年一次嘅機會冇理由咁樣推走嘅，咁就所以喺做呢一個工作之前就真係preparation好多，咁我覺得出嚟個效果係我對得住自己，所以今年overall成一年嘅工作我覺得自己對自己都有個交代。」

潘靜文覺得今年最難忘的有兩件事。(梁碧玲 攝)

潘靜文被問到在做奧運主持時有什麼不足之處時，她則指表情管理太差：「嗰陣時因為其實做緊奧運嘅時候，同時都係夜晚嘅凌晨嗰個時間就拍劇，朝頭早起身就返公司開廠做奧運，其實嗰個精神係唔係好夠嘅，所以喺個鏡頭面前，我媽咪有叫我你要笑多啲啊，所以就經過佢嘅提醒之後，我就有keep住再笑下呢。咁就好啲，因為唔夠瞓嘅情況係唔會知道自己原來嗰個表情管理太差。」

潘靜文被問到在做奧運主持時有什麼不足之處時，她則指表情管理太差。(梁碧玲 攝)

至於被問到來年的計劃時，潘靜文就指希望來年可以推出多點不同的歌曲：「諗下究竟出繼續出慘情歌好，定系一啲輕快啲嘅歌好，咁希望可以每樣做一首就最好。」而趙小婷則表示要考好個試：「我自己頭幾個月嘅目標就係考好個畢業試先，咁考完個試嘅去向點樣呢，咁我就要到時再睇下點。」除了考好個試外，趙小婷都有表示自己身體不健康，要多一點健身：「我想試下開始做多啲gym，因為我就最太弱同埋又唔做運動又唔健康，咁我想考完試之後我冇藉口唔做㗎啦。」