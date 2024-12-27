專訪｜阮浩棕試過敲監製房門搲撈：半年無嘢做喎、乜都要試下

阮浩棕最近因為《異空感應》而人氣急升，上年曾經有三套劇出街的他，近年備受TVB力捧，不過這個上位小生，雖然入行時，藉著嫲嫲梁舜燕，令他演小角色機會較多，但剛畢業的時候，亦為賺騷錢搏到盡，就連一個出鏡機會，也要出盡真功夫。

而曾經有段時間，半年無工開，阮浩棕亦要硬著頭皮，敲監製房門主動搲撈，他說：「半年無嘢做喎，唔等喇，乜都要試下。」

阮浩棕雖然嫲嫲是梁舜燕，但他亦要在圈中捱超過十年才有機會。

阮浩棕不單止試過主動搲撈，在入行初期為了騷錢，真是想盡千方百計，因為TVB藝員計騷，是要你出鏡才計算，換言之，要見到你個樣先有糧出，所以訓練班同學仔或急著還騷的綠葉，真是要把握出鏡機會，行內人稱為『揾食』。

而阮浩棕當年讀完2014藝訓班，開始出來拍劇，亦要學懂出鏡『揾食』，所以他每次都會很留意正式拍攝前的綵排，電視台正式拍攝前，先有演員排戲，之後到攝影機排練，行內稱為『機排』（以前三機拍攝較多，現在多以單機拍攝），阮浩棕自爆最留意機排，他說：「我最記得係拍《衝綫》，我係其中一個辦公室入面嘅職員，有場戲班主角喺房裏面拍，我望住呢一句，呢個位，有人開門入去，有條門縫，攝影機會wide shot會見到我，我就把握住呢一下即刻行過去，咁啱門縫呢個位就影到我，呢次係我計得最盡『揾食』嘅機會。」