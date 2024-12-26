一線小生企懸崖邊手持國旗展現大好河山　景區爆紅掀打卡同款熱潮

內地人氣小生李現近年喜歡上攝影及行山，不時透過社交平台與粉絲分享。近日，他就上貼多張在雲南虎跳峽景區的照片，其中一張更站在懸崖邊手持國旗拍攝，呈現出祖國大好河山的美景，令不少網民讚不絕口，大家紛紛表示想去打卡同款，令該景區廣為關注。

李現近年喜歡上拍攝。（李現微博圖片）

李現是頂流男偶像。（李現微博圖片）

從李現上貼的多張照片可見，戴着墨鏡素顏上陣的他，站在虎跳峽景區的懸崖邊擺出多個pose ，時而站立高舉雙手，時而背對着鏡頭，還手持國旗開心拍照，再配合背景中洶湧的金沙江，整個畫面呈現出壯闊美景，突現了祖國的大好河山美景，令不少網民讚不絕口。

事實上，早前他已上貼第一輯在虎跳峽景區的照片，展現出照區大大小小高山美景，景色絕對令人讚嘆。而正正因為李現的影響力，使該景區瞬間受到不少關注，更有網民紛紛表示要去打卡同款，相信會成為熱門打卡點。

李現手持國旗拍照。（李現微博圖片）

李現在雲南虎跳峽景區拍攝。（李現微博圖片）

因為虎跳峽景區受到關注，隨即景區工作人員就作出回應，表示虎跳峽是分為上、中、下三部分，目前只有上虎跳對外開放而已。而李現所走的路線只是高路徒步線，能拍攝到上虎跳和中虎跳的景色，而虎跳峽是世界上最深的峽谷之一，地勢險峻，望大家遊覽的時候要多注意安全。