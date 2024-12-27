新聞女神自爆被「全能男藝人」半夜借醉示愛：我好怕收到呢啲

前無綫新聞主播陳嘉倩2017年離巢後轉做KOL，日前擔任ViuTV節目《有酒今晚吹》的嘉賓，大爆曾經被男藝人半夜騷擾。

前無綫新聞主播陳嘉倩2017年離巢後轉做KOL。（IG@kasin520）

陳嘉倩性感靚相。（IG@kasin520）

宅男女神陳嘉倩日前在節目中與強尼、練美娟與黃詩詩進行訪談，她被問到有沒有遇過男藝人向她表白時，陳嘉倩即表示：「有！」還指對方借醉向她傳送表白短訊，而短訊內容亦前言不搭後語，陳嘉倩更懷疑對方喝醉了。

宅男女神陳嘉倩日前在節目中與強尼、練美娟與黃詩詩進行訪談。(節目截圖)

陳嘉倩表示有藝人邀請她去卡拉OK參加慶功活動，她在當中認識了一位男藝人，但相隔不久，這位男藝人突然向她傳短訊示愛。陳嘉倩續說：「識咗唔係好耐之嘛，咁佢都有text，有表白咁樣。」練美娟立即問她：「有冇講我愛你？」陳嘉倩：「類似咁啦，我估佢醉咗，因為訊息內容斷斷續續，我好怕收到呢啲Drunk Message（飲醉酒發出的短訊）。」

陳嘉倩表示有藝人邀請她去卡拉OK參加慶功活動，她在當中認識了一位男藝人，但相隔不久，這位男藝人突然向她傳短訊示愛。（IG@kasin520）

陳嘉倩自爆被「全能男藝人」半夜借醉示愛。（IG@kasin520）

大家都很想知道陳嘉倩口中的人到底是誰，但她未有公開這位男藝人的身份，只透露對方是「一位全能男藝人」，不少網民都立即「輯兇」，想知道到底是哪位男藝人做出這個行為。陳嘉倩更透露有一次於凌晨下班時，竟然有瘋狂粉絲跟蹤：「有個男仔拎住紮花，喺對面馬路大嗌我個名，跟住又話送我返屋企，因為完全唔知佢係咩人，條路又好靜，所以好驚，我拒絕完佢，佢仲跟我行咗一段路。」