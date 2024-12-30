奔跑吧，醫生劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《奔跑吧，醫生》陸劇又名(120急救醫生、奔跑吧急救醫生)，有葉揚作為編劇，王濤濤為執導，由佟大為、任素汐領銜主演的一套以都市、醫療為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《奔跑吧，醫生》｜電視劇情大綱

主治醫師張弛（由佟大為飾演）因意外事件離開了胸外科，轉而加入急救中心。在這裡，他與一位理念不同但經驗豐富的急救醫生齊霽（任素汐飾）搭檔。面對急救中心高強度工作，儘管他對自己的專業能力充滿信心，但各種突發情況卻暴露了他作為“新手”的不足。齊霽對此毫不留情，兩人在相互較勁中形成了一種有趣的默契。

在城市的每個角落，他們全力以赴拯救生命。在這過程中，張弛不僅突破了自己的體力極限，也逐漸掌握了急救技能。隨著合作的深入，他們的感情也在不斷升溫。最終，兩人在互相扶持中共同成長，張弛不僅重新找回了事業的巔峰，還收穫了珍貴的親情、真摯的友情以及甜蜜的愛情。

《奔跑吧，醫生》播出時間｜最新追劇日曆

《奔跑吧，醫生》電視劇一共有40集，由CCTV電視劇 黃金強檔,騰訊視頻,愛奇藝網路劇,咪咕視頻 播放。CCTV電視劇12月30日19:30首更2集，之後騰訊視頻,愛奇藝網路劇,咪咕視頻21:30更新2集。

電視劇奔跑吧急救醫生@Weibo

《奔跑吧，醫生》｜演員人物關係圖

《奔跑吧，醫生》｜演員

佟大為 飾 張弛

電視劇奔跑吧急救醫生@Weibo

任素汐 飾 齊霽

電視劇奔跑吧急救醫生@Weibo

張予曦 飾 孫嘉琪

電視劇奔跑吧急救醫生@Weibo

劉怡潼 飾 鄭博