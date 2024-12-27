石修新抱林佑蔚身材養眼　DeepV孖老公陳宇琛及囡囡家庭照賀佳節

前有線娛樂新聞主播，近年轉型做KOL的林佑蔚Camille，2017年與石修兒子Sam陳宇琛結婚並誕下囡囡。他們與石修及太太關係要好，甚得老爺奶奶歡心，佳節當前都一齊度過，Camille更發放一輯家庭照，節日氣氛濃厚。



林佑蔚與石修兒子陳宇琛在2017年結婚。（IG@itscamilleadeline）

前有線主播林佑蔚（Camille）愈見性感。（IG@itscamilleadeline）

日前林佑蔚Post出一張兩年前的孕照，相中的她疑似全裸上陣，僅以一頭長髮遮住重要部位，相當出位！（IG@itscamilleadeline）

石修夫婦與兒媳一同出席平安夜崇拜，林佑蔚貼出合照並以英語留言：「媽媽和爸爸第一次加入我們，參加平安夜崇拜」，一家人相當溫馨。Camille又分享一輯與老公囡囡拍攝的家庭照，囡囡眼仔碌碌非常可愛，一家三口一穿上紅色衣服襯到絕，一起裝飾聖誕樹及佈置禮物，而Camille則以deep v紅白格連身裙上陣，相當養眼。

林佑蔚陳宇琛與囡囡拍攝聖誕家庭照。（IG@itscamilleadeline）

林佑蔚陳宇琛與囡囡拍攝聖誕家庭照。（IG@itscamilleadeline）

林佑蔚陳宇琛與囡囡拍攝聖誕家庭照。（IG@itscamilleadeline）

林佑蔚陳宇琛與囡囡拍攝聖誕家庭照。（IG@itscamilleadeline）

林佑蔚一臉溺愛望住囡囡。（IG@itscamilleadeline）

林佑蔚陳宇琛囡囡好可愛。（IG@itscamilleadeline）

林佑蔚一臉溺愛望住囡囡。（IG@itscamilleadeline）

林佑蔚陳宇琛囡囡好可愛。（IG@itscamilleadeline）