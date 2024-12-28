陳松伶激罕夫妻檔談14年婚姻之路　回應外界唔睇好相差8年姊弟戀

現年53歲的陳松伶與年輕8歲的內地小生張鐸在今年步入結婚14周年，他們日前以夫妻檔的身份作客汪曼玲的YouTube頻道節目大談14年的幸福婚姻之路，陳松伶真情剖白當年與老公合作拍攝劇集《血未冷》看到對方第一眼的感覺：「我睇佢個樣，我覺得佢比我大，我嗰陣時冇特別嘅諗法，淨係覺得佢係一個好同事，但相處落嚟我覺得佢好溫暖，佢係一個好細心嘅人。」她繼續指最初與老公未發展的時候，因為得知對方的年紀而卻步，她說：「佢（1979年出世？）我真係嚇親，我就話幾好呀，不如我哋做朋友！」

陳松伶與年輕8歲老公張鐸以夫妻檔的身份作客汪曼玲的YouTube頻道節目。（影片截圖）

相差8年姊弟戀

談及兩夫妻的年齡相差8年，陳松伶直言：「我本身都唔係一個咁成熟嘅人，我本身都想俾人照顧。」被問到是否最初認為年紀大的伴侶比較適合，她說：「係嘅。」張鐸則笑說老婆若果找年紀大的伴侶一定不適合，並解釋：「因為佢太活潑，精力非常充沛。」講到如何衝破年齡的心理障礙，她表示：「其實係佢（老公）俾我去衝破，佢話你唔試過點知呢！其實中間都發生好多事，譬如旁人嘅指指點點。」

陳松伶回應如何衝破與年輕8歲老公的年齡心理障礙。（影片截圖）

提到是否外界不看好，她直言：「係囉，都要慢慢每一步去磨合好緊要，我同佢（老公）都磨合咗三年。」至於兩夫妻是否也需要特別去適應，她表示：「我哋文化衝撞得好大，同埋生活嘅習慣，要開始接受另外一半（生活所需）。」她繼續指老公是東北人，所以說話比較直接。談及會否因為老公說話太直接而傷害到弱小心靈，她坦言：「咁又未至於，因為我入行太早啦！」

陳松伶認外界唔睇好相差8年姊弟戀。（影片截圖）

張鐸難忘老婆陳松伶直接敲門見父母

陳松伶憶述當年曾經想過退縮接受姊弟戀關係，不過老公卻用行動去表示愛意。對此張鐸回應：「我唔太擅長用言語去講一啲嘢，我覺得係關心人同埋幫助人，唔使一啲好實際嘅行動，基於我哋一齊合作拍戲三個月嘅時間，都冇啲乜嘢，我知道佢係一個好專業嘅演員，後來我覺得佢係一個好好嘅女仔，我可以用八個字嚟形容，就係不動聲色，無微不至。」

陳松伶透露接拍《血未冷》劇集時與張鐸認識。（影片截圖）

張鐸大讚老婆優點多：「對人好熱情同埋好善良，同我個父母相處做嘅比我想像中更超出想像，我哋啱啱認識嘅時候，後來我嘅爹哋媽咪就去探班，嗰一日我係要返工，然後佢就主動去到我父母嘅房間介紹自己個名同埋喺香港嚟，跟住又話自己係幾年出世，而家同張鐸係啲咩關係？」他特別難忘老婆直接敲門見自己的父母，並表示：「佢真係好開朗，敞開心扉嘅性格。」他直言毫不在乎外界的反對聲音。

陳松伶有擔心過老公父母對生育有顧慮

陳松伶認為老公的父母一開始可能會有所顧慮：「因為年紀比佢個仔大，心裏面可能會再諗生育嘅問題，家庭點樣建立？我覺得可以敞開心扉同我講，睇吓我點樣解開佢哋嘅疑慮，因為我哋真係好用心去建立感情。」陳松伶被問到生育的問題，老公父母會否對這方面特別關心，她說：「會㗎，所以要解釋比佢哋聽。」談及當年剛結婚的階段屬於38歲是高齡產婦的年紀，張鐸馬上表示並沒有這個必要：「我冇要求，我冇所謂。」

陳松伶認為老公的父母一開始可能會有所顧慮。（影片截圖）

親述如何維繫夫婦感情

陳松伶繼續指幸運整個家庭也很開放和包容度很大。被問到如何維繫二人感情，抗拒外界的誘惑，坦言：「我覺得老婆有好多讓我欣賞嘅地方，我覺得佢對人同埋生活嘅睇法，包括對長輩其實喺佢身上學習到好多。」陳松伶則表示：「我哋每一日基本上維繫嘅感情都會搵到發光點，我哋每一日生活都會有啲諗法，好彩有一個好嘅伴侶。」她繼續指現時的婚姻生活特別愉快，並表示：「我哋兩個就好似小宇宙咁樣身邊有好多好好嘅朋友，我哋享受緊唔止愛情，仲有親情同埋友情，好用心去栽培呢段關係，所以冇悶場同埋厭倦咁。」