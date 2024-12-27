異空感應｜網民估終極大佬炒車！最大嫌疑人何遠東小寶昨晚慘死

昨晚（26日）播出的第24集，劇情出現極大反轉！自Duncan（阮浩棕飾）離世後，網民將Big Boss矛頭指向可嵐（陳曉華飾）師兄兼好友小寶（何遠東飾），更有網民發揮想像力指小寶應是首個單元「強拍個案」中消失了的的士司機的兒子！不過正當網民覺得答案呼之欲出時，小寶竟成為新連環殺手的槍下亡魂，令網民大嘆「炒晒車」：「小寶係死咗嗰個好朋友？」、「竟然小寶唔係兇手？！」

自劇集開播以來，何遠東（東東）在劇中一直是舒緩氣氛的搞笑擔當，即使多番向可嵐示愛失敗，仍決定以活潑開朗的狀態與可嵐相處下去，角色討好。不過在結局周小寶的角色出現了戲劇性變化，父親突然破產令他大受打擊之餘，可嵐亦未有將與Dr. Fong（陳家樂飾）拍拖的消息告知小寶，亦使這對死黨一度鬧僵，幸好「口硬心軟」的小寶很快便原諒可嵐，並陪伴可嵐尋找失蹤了的Dr. Fong…可惜就在二人四出調查期間，小寶成了可嵐替死鬼，可嵐則背上殺人之罪落荒而逃…

主動加戲叫陳曉華嗌阿哥！拍動作戲親身上陣感滿意

出名好戲的東東，連續兩晚表現均相當亮眼，當中尤以在警局門口嘴gel gel與曉華鬥氣，及死後「顯靈」鼓勵可嵐兩幕最有記憶點。在警局門口一場，可嵐為了氹回小寶，不斷叫他「哥哥」、「哥哥」，令對可嵐恍榔樹一條心的小寶開心到爆炸，嘴角一再顯露藏不住的春風，但礙於面子又要扮厭惡，甚有喜劇。東東接受TVB.COM訪問時，透露場口是他主動提議曉華叫阿哥，並笑言受監製Amy姐所託要好好照顧曉華：「哥前哥後係我哋現場夾嘅，因為我知道之後要死，咁要呢兩個人冰釋前嫌咗，後面場口先會感動。雖然同Hera係第一次合作，但好感謝佢都好相信我，我就叫佢大膽啲試吓加嘢，好彩Amy姐都收貨，Amy姐交得個角色畀我，佢只係同我講，要好好照顧Hera。」東東又笑言自己「死得好」：「成個動作一Take過，我好開心呀，真係自己做架嘛！」至於顯靈部分，不少網民想到東東在《降魔的》經典一幕，對此東東亦有同感，並謂收到劇本後給予自己的功課，是絕對不能哭：「因為我知道陳曉華一定喊到豬頭咁，佢最後亦一如所料喊到變咗豬頭。」

陳曉華自爆出於本能狂撳家樂頭借力

昨晚另一焦點場口，是陳家樂遭尚未揭示真身的連環兇手扑頭兼跌入急流遇險的一幕，鏡頭所見，現場明顯風高浪急，但家樂及Hera均相當不錫身親身上陣，令網民亦忍不住大感驚嘆：「嘩，真落水，家樂仔咁搏命！」 昨晚，《東張西望》播出場口拍攝花絮，原來相關急流是劇組用數條大水喉炮製出來，直到效果滿意才將家樂仔推出去拍攝，家樂拍畢後受訪時表示：「都幾好玩，第一下有啲驚險，因為條威也扯得緊，唔係好夠力趷個頭出嚟，有少少難度。」他又笑言整個拍攝最不可控的「危險」因素是Hera，並因而「飲多咗兩啖水」，十分搞笑。原來不諳水性的Hera，拍攝時因緊張關係不斷撳家樂的頭借力，令家樂多了「負擔」，Hera接受TVB.COM訪問時說：「我真係好驚，但我跳落水嗰刻係一絲猶豫都冇，因為我知道就算幾驚我都要做好佢。亦因為我好驚水，我就好本能反應咁攞我隻手去撳家樂個頭，想以佢嚟做支撐；後來武指話咁樣唔夠真實，就叫家樂幫手扯番我落水，因為想拍到啲水浸過頭嘅效果，好彩我同家樂都好信任大家，我哋就順利完成咗場戲。好彩呢場戲有對手，唔係孤軍作戰，我都幾感動，呢場戲真係我人生之最。」