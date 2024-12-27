元祖𡃁模嚴重意外墮地險癱　自爆入院做手術：頸正面開一刀

元祖𡃁模之稱的楊梓瑤（Carol，現已改名楊焉）曾是「𡃁模」的代表之一，當年她與周秀娜惡鬥書展狂推出寫真集，成功俘虜萬千宅男！楊焉從2014年已經淡出幕前，轉行做瑜伽教練，並於2021年結婚，現時擁有一個可愛的兒子。她日前於社交網站透露自己做引體上升的時候不小心跣手，導致頸椎第四與第五節移位壓住神經線險癱，她昨日（26日）在社交網站更新最新傷勢，以及康復進度。

浸大咪神Carol是一代性感女神，當年與周秀娜是勁敵。（寫真圖片）

Carol退出娛樂圈後洗盡鉛華，轉行做瑜伽教練，不時素顏示人。（IG@yogicarol）

自爆入院做手術

楊焉昨日更新最新的影片「不一樣的平安夜 第一次亦希望係最後一次手術」，她透露自己目前已經接受醫生的勸告做手術，並揚言若果當時是頸部撞落地上就不能再與任何人說話。至於為什麼會選擇去做手術，她曾經見過一個醫生擔心有後遺症而拒絕受訪，不過見了第二個醫生之後就決定改變主意做手術治療，手術的位置是在頸的正面開一刀，傷口只會留一吋！

Carol因為做引體上升跣手，導致頸椎第四與第五節移位壓住神經線險癱。（YouTube@Carol Yeung）

然後墮地，四腳朝天！（YouTube@Carol Yeung）

指康復需時

楊焉指康復需時，並表示：「醫生將鐵片同螺絲裝於C4、C5頸椎，現要等4至6周，等這兩截骨鈣化，將鐵片融入骨中，便可以再過正常生活。」她繼續指當時完成手術後感覺很痛，也不能說話和飲食，不過隔一天就回復返正常狀態，而且可以吃乳酪，醫生更向她表示將來可繼續運動過正常生活，她興奮表示：「我好開心見到康復情況理想，我好期待之後可以再做運動。」

Carol在意外發生後不懂反應，痛到講唔到嘢，她憶述當時情況仍然忍不住爆喊。（YouTube@Carol Yeung）

楊焉在影片的結尾特別向老公道歉：「真的辛苦老公，他整個12月都為我奔波，又要返工更要照顧兒子，真的幸好有他照料，我會盡快康復不要令他為我擔心。另外我亦會繼續用Dumb（愚蠢）這個詞彙去形容自己，難道我要鬧自己『戇X』嗎？我畢竟已經是位母親了。」

Carol憶述做手術過程。（YouTube@Carol Yeung）

Carol指醫生將鐵片同螺絲裝於C4、C5頸椎。（YouTube@Carol Yeung）

Carol在影片的結尾特別向老公道歉。（YouTube@Carol Yeung）