鬼故｜灣仔電話公司集體撞鬼上新聞　男廁發現隔籬只剩「半個人」

「有人嘅地方就會有鬼」，富有歷史的建築物更是如此，香港一些具特色，古舊的建築物也傳出過不少靈異故事。歐錦棠早前在個人YouTube頻道《乜乜棠水舖》中，就為網民發掘了一個「灣仔活道電話公司集體撞鬼事件」，故事就正正是發生在一棟有歷史色彩的建築物中。

歐錦棠講「灣仔活道電話公司集體撞鬼事件」。（YouTube@乜乜棠水舖thestephenaushow）

歐錦棠說，當年他在灣仔活道附近長大，灣仔活道有一棟電話機樓大樓（已重建）。他說：「如果得猜冇記錯，1964年啱啱落成就係香港電話公司，而呢一單就係上過新聞。」他說，當年大樓正式落成還未正式開放，還有很多維修工程進行中。事緣有一晚，有一個技工正在大樓中做事。

洗洗吓手，發現隔籬男人只得「半個身」。（YouTube@乜乜棠水舖thestephenaushow）

他說：「佢爬咗條梯喺上面做維修，隔籬又有條梯。佢爬上去嘅時候，當時得佢一個人開工，但係佢硬係睇到隔籬有個人同一時期爬上去。佢就望一望係咩人，係咪同事呢？唔望由自可，一望嘅時候佢只係見到半個人嘅上半身。『上半身』喺隔籬梯，同佢同一個level。」當時這個技工被嚇得掉落到地上，馬上拔足而逃衝出去。事後，這名技工覺得事件太過離奇，亦沒有人會相信，所以他沒有向其他人提及：「因為佢真係驚俾人笑，話佢係咪有幻覺，係咪飲大咗之類。」

當年仲上過新聞。（YouTube@乜乜棠水舖thestephenaushow）

這一次發生後不久，有另一位文職在那個地方上班，又一日他去廁所的時候，又發生了恐怖事：「如廁之後佢洗手，見到有另一個男人入嚟，又係一齊洗手。佢當時當畀反應，望一望隔籬係邊個呢？同樣都係見到『半個人』喺度洗手。」這個文職同事同樣都是嚇到衝出廁所，但不同的是，他就將此事講出來。怎料，之前的技工聽到了，又表示自己同樣都曾「撞鬼」，而且一樣都是「半個人」。

街坊傳聞當年舊址係一個倉庫。（YouTube@乜乜棠水舖thestephenaushow）

靈異故事傳出，原來也有6個工友聲稱見到同一個「半個人」。事件愈鬧愈大，很多人都表示要調更不肯返夜更。當時英國電訊公司表示拒絕「無故調更」，到最後工友們就集體寫信與上層溝通。後來，公司就請人悄悄地做法事。當然，紙是包不住火的，做法事一事終究還是傳出去了，後來還有媒體向外藉上司查詢「是不是鬧鬼」，當時他們都表示只為了大家心安而做法事。

街坊傳聞當年舊址係一個倉庫。（YouTube@乜乜棠水舖thestephenaushow）

後來，有街坊傳聞指，在日治時期該位置是一個倉庫，而當時倉庫就被日軍佔領。當年有很多市民因饑餓而爬進倉庫偷糧食：「誰不知就俾日軍發現，就對佢哋進行殘殺，於是乎就造成好多枉死，日久就有一啲冤魂不息嘅事傳出嚟。」