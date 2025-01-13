專訪｜冼靖峰比賽落敗陷低潮全靠勇氣脫困局　坦言諗過點解要入行

現年26歲的冼靖峰（Archie），是TVB歌唱選秀節目《聲夢傳奇》第一季的學員，最後獲得第4名，於2022年以個人身份正式出道。在此之前，Archie曾於2019年參加ViuTV的選秀節目《全民造星II》，但可惜於48強被淘汰。他表示在這兩個比賽之間的時間，個人非常迷惘，完全不知道下一步該怎麼走，他接受《香港01》的專訪，剖白他的心路歷程。



冼靖峰2022年1月11日推出首支個人單曲《一個人的幸運》以個人身份正式出道。(陳順禎 攝)

10月時Archie推出新歌《勇氣》，歌曲及詞均由方皓玟包辦，Archie表示當日在錄完節目後談起自己的音樂計劃，得到方皓玟力撐，指自己可以幫他「做一首歌」。得到方皓玟加持後，Archie就開始為歌曲構思主題：「不如就關於心路歷程啦首歌！」於是就有了《勇氣》，因為他從《全民造星II》比賽落敗到再參加《聲夢傳奇》，當中少不了「勇氣」。

冼靖峰2019年曾參加《全民造星II》，可惜48強就被淘汰。(陳順禎 攝)

Archie把自身的經歷告訴了方皓玟，當時方皓玟建議他：「其實可以用勇氣呢個題材去包裝成件事，我自己都冇realize過，其實由入行前到入行呢3年幾，一路以嚟每遇到一個困難，每遇到一個挑戰，其實就係用勇氣去跨過。」

Archie把自身的經歷告訴了方皓玟。(ig@archie_sin)

冼靖峰是首位出道的《聲夢傳奇》男學員及愛爆音樂男歌手。(陳順禎 攝)

至於Archie入行後經歷了什麼？

他不禁嘆了一聲氣說：「經歷咗好多！我回望返由《聲夢傳奇》經歷咗個比賽，個比賽已經好唔簡單我覺得！」3年內多個身份的轉變，令到他嘖嘖稱奇：「聲夢傳奇我只係一個唱歌嘅人，入到嚟我冇諗過會做到一個歌手。我冇諗過會出新歌，我冇諗過之後會再演戲，冇諗過會做主持，冇諗過會跳埋舞。」Archie沒想過會因為一個比賽而改變了他的人生，在參加比賽之前他只是銀行MT（Management Trainee，管理培訓生），但參加比賽後成為了一位歌手：「人生嘅一個轉捩點就係，完全變咗係另外一種人生。因為我以前我只係一個返工嘅，喺銀行嘅一個MT，我係冇諗過原來玩咗個比賽之後我會有咁多嘅experience。」

3年內多個身份的轉變，令到Archie嘖嘖稱奇。(ig@archie_sin)

主持、演員、練習生的身份不停轉變。(ig@archie_sin)

主持、演員、練習生的身份不停轉變。(ig@archie_sin)

在《聲夢傳奇》之前Archie曾參加《全民造星II》，但當時落敗離開，一開始他是抱著什麼心態去參加？

Archie表示是「勇氣」：「就係一個勇氣！每一個比賽都係，無論係大學嘅時候，我中學同埋大學嗰啲聯校歌唱比賽，其實都係抱住一份勇氣。去到玩《全民造星II》都係抱住一份勇氣，去到《聲夢傳奇》都係抱住一份勇氣，就算去到超星團，每一個比賽每一個選手比賽都係一個勇氣。」

Archie表示當時是抱著「勇氣」參加《全民造星II》。(官方圖片)

Archie再戰《聲夢傳奇》。（葉兆康攝）

落敗離開後再到回來再次參加比賽，Archie經歷了什麼，之後有什麼改變及進步？

Archie表示當時離開《全民造星II》後經歷了一段低潮期：「即係覺得其實我爭啲乜嘢呢？唱歌？樣貌？身材？又或者甚至係我心態上，其實我係咪爭啲乜嘢？」之後Archie為了再次登上舞台又做了什麼改變？他二話不說去減肥：「最簡單嘅身材上嘅嘢就係減肥啦，第二就係開始care多啲髮型上啊樣貌上嘅嘢啊，即係執靚仔少少啲自己啦！咁跟住唱歌方面真係開始揾老師去真係學啦！」而這段時期他大約是經過了一年多的時間：「當時我應該係year 3即係21歲到，咁人生仲有好長嘅時間，我都冇諗過5年之後去到今日26歲，我就係會喺呢個地方做緊呢一樣嘢。」

Archie落敗後陷入人生低潮。(陳順禎 攝)

Archie為了再登上舞台，積極減肥。(陳順禎 攝)

至於怎樣走出這一個低潮期，Archie表示是有一個好朋友幫他渡過這個時期：「佢係幫助我好多，即係佢中間佢鬧我又好啦，氹我又好啦，安慰我又好啦，陪我去寫下歌啦，陪我去夾下band啦都有，咁佢中間好多嘢唔係單一嘅事件幫我走出呢一個低迷嘅時期。」今時今日Archie走出了這個低潮，都不忘好友，他指在《勇氣》的MV中亦有邀請好友客串：「所以當我諗起《勇氣》呢首歌呢個MV要有嘅元素嘅時候，我第一個就諗起我想擺呢個人喺個MV入面！其實呢個人對於我嚟講好重要，即係我做完呢個作品之後我睇返個MV，我會覺得呢個人嘅存在係好緊要喺我生命入面！」

Archie全靠一位好友幫他渡過低潮期。(陳順禎 攝)

《勇氣》的MV中Archie都有邀請好友客串。

Archie坦言參加《聲夢傳奇》的時候面對不少的壓力，站上那個很「宏偉」的舞台，再加上有25個評判圍著自己，在台上唱歌的時候「好壓抑」。但Archie表示沒想過要舒緩壓力：「我覺得壓力係keep me improving，即係係幫我繼續一路進步。」Archie指壓力雖大，但就未到「爆煲」的階段，他表示自己壓力爆煲時可以「成桶炸雞食曬佢」。

Archie指壓力爆煲時可以「成桶炸雞食曬佢」。(陳順禎 攝)

Archie為了保持現在的身材，可以說得上「下過苦功」，有努力地忍口不亂吃東西：「唔開心有㗎！但都有開心嘅地方，唔開心嘅地方就係冇得食囉，食嘢係我一個好大嘅快樂泉源！」雖然不能吃東西會令他不開心，但另一方面他覺得自己健康多了：「因為我細個其實都食好多嘢啦，咁所以個身體狀態一定首先冇咁輕盈，咁所有嘢都會挺笨拙，成日打爛嘢啦，成日撞到嘢啦，即係個人係好笨拙囉，咁而家真系比較輕身咗。」他更因為這個原因而學到了不少營養學資訊。

Archie為了保持現在的身材，可以說得上「下過苦功」。(陳順禎 攝)

為咗維持輕盈嘅身體，Archie都好努力忍口。(陳順禎 攝)

Archie面對海量負評自己又如何消化？

原來Archie他挺喜歡看評語，也會看評語會否有建設性，他喜歡大家直接告知他唱得如何，「呢個音點，覺得嗰個拍子點，嗰一下高音好似幾銀耳咁樣」。之後到超星團時亦有不少的負評是指他跳舞生硬：「跳舞由零開始，冇一個人係話跳嘅一開始嘅嘢係得嘅，個個都話好難睇，我自己睇返我都唔敢睇！」他指大家看著他跳舞由負分盟開始到現在，他亦坦言自己記舞步的速度「真係好慢」：「跳舞嘅step唔係單止用個腦去記，係用手腳都要記。我muscle memory好似都比一般人差啩，所以我feel到比以前係好咗，但係仲有一個long way to go。」Archie不是從小就學舞蹈，而是一年前參加《亞洲超星團》開始。

Archie好鍾意睇負評，都唔介意睇多啲意見。(陳順禎 攝)

Archie未學過舞蹈，正式嚟講係由一年前參加《亞洲超星團》開始學。(陳順禎 攝)

Archie坦誠一入行的時候是沒想過要跳舞，「因為我覺得我係唱歌㗎嘛，咁我冇諗過自己會跳唱啦，因為唱歌都未真係話唱得好好，咁仲要加埋跳舞係有機會炒曬㗎，兩邊又跳唔到又唱唔到」，直至到參加《亞洲超星團》才覺得跳舞不是單一跳舞般簡單，而是個人的「stage presence」（舞台魅力），這樣才是他認為自己目前最需要學的東西：「跳舞steps係可以幫到你增加個舞台嘅魅力，點樣可以融會貫通到跳舞加唱歌，令到你個人喺舞台嘅魅力更加強，反而係我目前覺得最需要學嘅嘢。」

Archie坦誠一入行的時候是沒想過要跳舞。(陳順禎 攝)

Archie在《亞洲超星團》時看得多就學得多，當中看到導師Rain展示的舞台魅力，繼而從中學習，「唔係真係一個動作咁學翻嚟嘅呢一樣嘢」。在《聲夢傳奇》中他學到的是怎樣去唱好一首歌，而在《亞洲超星團》中則學到舞台魅力。

Archie在《聲夢傳奇》中他學到的是怎樣去唱好一首歌，而在《亞洲超星團》中則學到舞台魅力。(陳順禎 攝)

去年參加《亞洲超星團》時，每次跳舞都不斷被罵，Archie有沒有一刻「負面咗」？

但Archie就覺得被罵很正常，「唔得就鬧㗎啦」。他明白大家都是看結果，你在過程中有多辛苦都沒有人理會：「我唔會知你秘密練咗幾耐，但係我見到你跳成咁，我就覺得你唔得囉，唔得我就鬧你㗎啦！」而他亦收過不少人罵他跳得差，但這些負評反面令他推進得正面向前，更要學好跳舞來「爭一口氣」。

而他亦收過不少人罵他跳得差，但這些負評反面令他推進得正面向前，更要學好跳舞來「爭一口氣」。(陳順禎 攝)

入行後經歷了不少高高低低，Archie有沒有一刻覺得自己「點解要入行」？

Archie坦言的確有想過，「我一定有諗過點解自己要入行」，當年他參與比賽時，一心只想有一個舞台讓自己表演。他一步又一步的愈踏愈前，由「一廠」的舞台再到《亞洲超星團》的舞台，他希望之後可以再上更大的舞台。

Archie坦言的確有想過自己點解要入行。(陳順禎 攝)

至於有否後悔參加比賽，他則表示「冇後悔」：「反而系我好慶幸自己玩咗呢啲比賽，因為係令到我嘅生命更加多唔同嘅顏色，真係顏色唔一定只係得黑同埋白，我真係好坦白講以前嘅世界，我返工真係比較乏味。咁所以我會形容入咗呢行業之後，跟住我係多咗好多唔同嘅色彩。」

Archie唔後悔參加比賽，因為為佢生命加添咗唔同嘅顏色。(陳順禎 攝)

而Archie今次的新歌《勇氣》就講到他以上的經歷，有高亦有低，但歌詞當中哪一句是讓他覺得最特別？

Archie指是「也要將包袱永遠拋低」，而這一句亦是小明特地為他而寫，他提到小明向他說要把自己的「偶包」拋下：「其實要識得將啲包袱放低，你先可以真真正正接受到前面嘅路。如果唔係身上嘅負擔越來越重嘅時候，重到真係隻眼都望唔到前面嘅路係咩嘅時候，你就行唔到落去。」Archie覺得有偶包並不是一件壞事，因為「包袱」與壓力的存在一樣，都可以推進到自己向前，「促使你keep住要去成長」。

Archie指是「也要將包袱永遠拋低」，而這一句亦是小明特地為他而寫。(陳順禎 攝)

新歌《勇氣》是講述Archie入行的經歷，但入行後他有否經歷失敗，他直認「有」：「但係失敗係正，因為有失敗你先知道自己有啲咩唔得！成功咗反而冇想像之中咁正。」當中他提到自己失敗的事有很多，而最深刻的就是當中的心態：「我唔係好care我自己喺個舞台上面，我淨係care我唱成點！」他更指當時的表演真的「唔好睇」，因為欠缺舞台魅力，但他當時竟然覺得「ok」，所以心態上最失敗。

Archie覺得自己心態上最失敗。(陳順禎 攝)

入行後Archie的啟蒙老師到底是誰，令到他有這樣的一個心態上的轉變：「我可以好肯定講，啟蒙老師就係Kent哥（鄭則仕）。」二人在拍《神耆小子》時認識，而鄭則仕在拍劇空檔時為他上了人生富貴的一課，「佢就係一路分享緊佢自己人生經歷，佢嘅人生經驗，佢就係想話畀我聽，有啲咩地雷唔好踩，有啲咩要做。要趁你後生你要開始去開發，你要勤力做啲乜嘢，唔好行錯邊條路，唔好浪費自己嘅努力。」而鄭則仕到今時今日仍然有留意Archie的所有，亦有給予他不少有用的意見。

Archie的啟蒙老師原來就係鄭則仕（Kent哥）。(ig@archie_sin)

Archie被問到鄭則仕有沒有說過一句令他很感動的說話，他覺得不是一句話，對他而言是一支「強心針」，他曾經問過鄭則仕自己是否適合繼續在演藝圈發展。而鄭則仕回應他的是「你可以」：「佢同我講你可以，信我啊！阿仔你可以，你會得。」就是這一句說話讓Archie充滿力量去面對所有的困難。