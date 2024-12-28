杜平逝世｜《歡樂今宵》元老級主持　80年代移民澳洲找回家庭感覺

資深媒體人汪曼玲今（28日）在社交網站公布了粵語片年代當紅小生杜平（張耀憲）離世消息，享年88歲。她發文表示：「爸爸 (Peter 杜平) 上星期安詳地離開了我們。我們能夠在他最後的日子裡一直陪伴著他。追思會將會在1月25日(星期六)舉行 - 詳細資訊將在稍後提供。謝謝」

杜平曾是粵語片當紅小生。（電視截圖）

在1950年代末期進入娛樂圈的杜平，曾是粵語片當紅小生，而當粵語片衰落後，他就投身電視圈加入TVB，除了拍劇之外更是長壽節目《歡樂今宵》的第一代主持人，從節目1967年開播做到1980年他就離開節目，足足有13年了。而他曾接受節目《星光路上》訪問時揚言當年在《歡樂今宵》中與肥姐（沈殿霞）最有默契。

另外，早年他跳入電視圈原來是獲得薛家燕的引薦之下去見了新加坡知名電視製作人蔡和平（《歡樂今宵》製作開創人），隨後回到香港之後肥姐就主動找他，自然而然之下就進入電視圈更成為《歡樂今宵》主持人之一。

杜平是第一代《歡樂今宵》主持人之一。（電視截圖）

杜平在1980年初就選擇退出幕前工作，與家人移居澳洲墨爾本生活。（電視截圖）

而在1980年初他就選擇退出幕前工作，與家人移居澳洲墨爾本生活，他在受訪時大談當年決定移民的原因：「去到某一個定點嘅時候，自己有個地位喺度，有好多嘢競爭，慢慢新人出嚟競爭多，對自己有少少壓力。家庭嗰陣時啱啱有個好幸運嘅工作俾咗我太太，就去澳洲，嗰陣時我十五十六，當應酬式跟你返去，諗住三五七個月我再返嚟搏殺過，後尾去到當地墨爾本嘅時候，冇壓力，原來真正有個家庭係好開心。」因為在香港的時候他太太任職護士，上班時間是朝九晚五，而他幾乎工作到天亮才回家，而子女亦要上學，所以根本沒有太多時間溝通，大家亦只是透過寫紙仔放在餐枱上溝通，令他覺得同家庭有距離，直到在墨爾本生活，令到他有家庭的感覺。