趙薇離婚丨夫婦風光一時　物業遍佈世界各地曾斥1.5億連掃豪宅

憑演出瓊瑤名劇《還珠格格》小燕子一角而走紅的趙薇，今日突然宣布與黃有龍已離婚多年，高調劃清界線！48歲的趙薇與新加坡商人黃有龍於2008年結婚，並被踢爆擁有新加坡永久居留權和香港身份證。最近黃有龍被指拖欠一間公司約7.53億元，該公司上周一(23日)入稟香港高等法院，向黃有龍追討欠款。

趙薇與黃有龍曾經好風光。(視覺中國)

趙薇和黃有龍在2009年結婚，被踢爆擁有新加坡永久居留權和香港身份證，二人常一同出席活動。（視覺中國）

夫妻倆也曾經風光一時，二人喜歡投資房地產，曾在內地、香港、台灣、新加坡、法國等地均有物業。趙薇丈夫黃有龍是新加坡籍，夫婦二人亦持有香港身份證，一度鍾情香港豪宅及寫字樓物業買賣，曾在港持有逾2億元物業，早於2012年斥資逾1.5億元大手購入荃灣皇璧3伙複式單位，惟近年已慢慢淡出本港市場，

▼荃灣豪宅皇璧▼



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除此之外，趙薇夫妻也在新加坡購置物業，有指二人於2010年先在東海岸買了1棟3千萬港幣的海景樓，之後再在豪宅區Ardmore Park買了一戶4房豪宅，同年底以女兒「小四月」的名字，花約1.5億港元買下同社區另一戶頂樓豪宅。

至2018年趙薇與黃有龍夫婦被指擾亂市場秩序等，被中證監罰款30萬元及禁入證券市場五年。二人曾消失一段日子，當時瘋傳趙薇逃到法國某知名酒莊避難，全因夫妻倆在歐洲也有置產，他們在2011年以逾3千萬港元買下法國Chateau Monlot酒莊，占地高達7公頃，而此處很有歷史意義，曾是法國國王路易十四的產業之一。