黃凱芹爆杜自持對音樂嚴謹　曾有歌手錄音電話響被粗口鬧爆

歌手黃凱芹（Chris )和著名音樂人杜自持(杜Sir)今日（28/12）現身九龍灣音樂室為演唱會《唱·2025LIVE 》練歌。Chris接受《香港01》訪問時表示：「其實我識咗阿杜Sir都幾十年，記得我成世人第一次喺紅館開演唱嘅時候，佢係我音樂總監，同佢係有一份情意結喺度，當我知道戲曲文化中心有期，就即刻諗到同杜Sir一齊搞呢次嘅演唱會，因為大家嘅音樂風格都好似，而今次主辦方就即刻搵杜Sir，而佢亦都好快就應承咗，令我確實好意外。」

歌手黃凱芹和著名音樂人杜自持今日現身九龍灣音樂室為演唱會《唱·2025LIVE 》練歌。（吳子生攝）

提到二人對音樂的執着，杜Sir笑言：「其實佢都好執着，不過我都係一樣，變咗就有好多火花。因為我覺得好嘅嘢係要雕琢嘅，唔會話一出嚟就係好，變咗我又改啲嘢，你又改啲嘢，出到嚟就會有一個好好嘅作品。」被問到最後妥協是誰？Chris笑言：「因為我係歌手，變咗我唔回答呢個問題，我從置身到外咁睇，杜Sir永遠對啲樂隊嘅成員都好嚴謹，但對歌手從來都唔會開聲話對方。只係對嘅樂隊嘅成員會呢樣唔得，嗰樣唔得。」

杜Sir兒子（左一）都參與其中。（吳子生攝）

杜Sir接著解釋：「其實如果咁樣當話個歌手，對方好難落台，同埋唔想令到雙方關係唔舒服，變咗咁樣好難再合作落去，咁所以盡量就避免，除非佢錯得好離譜，咁樣我就會出聲囉。記得喺好耐之前，曾經發生過一件事，有一位歌手嚟到錄音室練緊歌，突然之間有電話響，嗰一刻我就火都嚟，當眾粗口橫飛鬧邊個電話喺度響，個歌手就即刻埋去熄咗部電話，嗰一刻我先知道原來係佢，嗰句說話講咗又唔可以收返，當時場面都好尷尬。之後呢個歌手冇再搵我再合作。事後我都有檢討，以後應該喺說話上唔好咁直接，咁樣對方都會容易啲接受。（有冇見返佢？）有，見到面大家都有傾有講，只不過冇再合作咁解。」