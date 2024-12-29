鄭雨盛未婚出軌誕子火辣生母撰反擊　揭交往時間線：孩子不是失誤

51歲韓國影帝鄭雨盛上月被爆出與35歲火辣模特兒文佳菲未婚誕子，男方願意承擔養育費，卻稱與文佳菲沒有交往，亦沒有結婚計畫，因而鬧出風波。其後又被指原來開有一位拍拖10年的圈外女友，消息震驚大批網民，形象直差谷底。時隔1個月，文佳菲昨日（28日）在社交平台撰長文，釐清交往時間。

韓國青龍影帝鄭雨盛最近頻爆性醜聞，形象一落千丈。（視覺中國）

文佳菲身材火辣。（IG圖片）

鄭雨盛兒子生母文佳菲沉沉寂一個月，今日在IG上載了兒子一對腳仔的新照，並發長文稱「小孩不是失誤」，過去沒有回應事件是為了兒子及保護兒子的父親，竟然傳出她威脅結婚的傳聞，令她無法容忍，今次才決定發文解釋，並交代與鄭雨盛的關係。

文佳菲沉沉寂一個月，今日在IG上載了兒子一對腳仔的新照，並發長文稱「小孩不是失誤」。（IG圖片）

文佳菲在文中以「那個人」來稱呼鄭雨盛，並表示兩人很自然及健康地交往：「我和那個人是從2022年某個聚會見面後，對彼此的了解愈來愈深，然後好好地交往。」她續指兩人直到2023年最後一天都還在交往：「2024年1月的某天，是我們見過的最後一天，後來就再沒見過孩子的爸爸，我從來沒有因為懷孕，而向那個人提出結婚。」

鄭雨盛早前在青龍頒獎台上向觀眾交待事件並道歉。（片段截圖）

對於誕下鄭雨盛的兒子，文佳菲感謝上天給予珍貴的禮物：「與孩子見面也是我們兩個身為父母所做出的選擇，肚子裡的孩子一起悸動，一起笑的每個幸福瞬間，都是肯定的，不能因為我們兩人現在有點不太一樣的關係，就認為孩子是失誤，認為孩子長大會不幸，我認為這是不對。」文佳菲同時強調：「孩子不是失誤，絕對不是失誤所造成的結果」，列出兩大重點，反擊自己從未威脅鄭雨盛要結婚，以及孩子是在兩人的溝通之下生下來、並非失誤。