前「財爺」曾俊華排半個鐘嘆茶餐廳極貼地　身形Fit爆氣色超紅潤

前「財爺」曾俊華離任後生活精彩，曾客串劇集《IT狗》與MIRROR對戲，又上過電視節目《ERROR自救TV》接受保錡訪問。來到年尾，曾俊華在Instagram上分享多張近照，近年香港被指經濟吹淡風，曾俊華陪市民一起食茶記，非常貼地。

曾俊華曾現身劇集《IT狗》。（網上圖片）

曾俊華撰文透露今年留港與家人朋友度過聖誕節，孫女從外國回港，曾俊華特地包起中環一間戲院與老友睇戲，他說：「喺呢個聖誕節，我都係喺香港同家人朋友，過咗個好平淡，好純家庭共聚嘅節日。喺外國讀書嘅孫女趁住假期返咗嚟香港，我哋就特登同一班朋友，喺中環一間戲院，包咗間小影院，朋友帶埋佢哋嘅仔女，我就帶咗幾個孫仔孫女，一齊睇 Moana 2，小朋友都係鍾意睇動畫嘅，我自己都覺得套戲幾好睇，相當勵志。」

曾俊華於電視節目上與組合ERROR合唱《浪子心聲》。（Viu TV提供）

至於聖誕節正日，曾俊華則與老婆嘆茶記。他分享照片，相中他打扮得相當隨意，戴Cap帽及太陽眼鏡，身形Fit到漏！他與普通市民一起排隊，排足半個鐘與老婆嘆奶茶蛋撻。曾俊華又到商場行街留港消費，並開心與聖誕老人合照。文中他指：「到聖誕正日，我都畀自己放下假，瞓晏啲，跟住就同太太由屋企行落山，去馬場行咗個大運，當做運動。之後就去跑馬地一間好出名嘅茶記，跟大隊排咗半個鐘，食佢哋最出名嘅新鮮出爐蛋撻。香港朋友好習慣為食好嘢，大排長龍都在所不惜，但我嘅曾太從來都唔行呢一套，佢係嗰啲要排隊就寧願唔食嘅『決絶師太』，但係佢就為咗呢間茶記嗰杯正到痺嘅奶茶，破例陪我排隊入店，喺我哋前面都有成十五六個人喺度排隊等枱，要成半個鐘先至可以坐低㗎。佢哋嘅新鮮出爐蛋撻真係一流，食番個，簡直係人生『盛』事啊。」

曾俊華不忘宣傳香港，大讚奶茶蛋撻好食，「真係值得企喺外面嘅時間。呢啲香港少有嘅特色，可以多啲向外宣傳。」

曾俊華幫襯跑馬地茶記。（IG@johntsangpage）

排足半個鐘！（IG@johntsangpage）

嘆奶茶蛋撻。（IG@johntsangpage）

行商場。（IG@johntsangpage）

同聖誕老人合照。（IG@johntsangpage）