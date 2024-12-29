龔嘉欣獲讚內外美兼備但仍未嫁　肥媽問：搞錯呀！

近年先後於無綫綜藝節目《拍檔廚房》、及在個人社交平台大晒廚藝的龔嘉欣（Katy），近日首度主持飲食節目《在家宴客 50 道菜》，並邀請六位名廚，包括邵德龍、黃永幟（幟哥）、李文星、許美德，以及兩位入屋度極高的「教煮」李家鼎和肥媽，輪流上陣教家庭觀眾烹煮特色宴客菜，傳授箇中秘技。

龔嘉欣首度主持飲食節目《在家宴客 50 道菜》。

邵德龍。

黃永幟。

李文星。

許美德。

節目將於本周四（1月2日）首播，每一味餸均能與大廚們言談甚歡的嘉欣，頭兩集已遇到不少刁鑽難題！已有固定男友的嘉欣，於節目中竟遭幟哥催生 B。事緣幟哥邊教煮奶白魚湯，邊叮囑嘉欣謂：「第時你生細路仔，有呢個鯪魚湯就有奶飲喇！」嚇得嘉欣急忙大笑兼大叫：「有排等喎！」幟哥聞言再搞笑接話：「唔係呀嘛？」至於肥媽亦似乎戥嘉欣心急，除了在節目中大讚嘉欣內在美外在美兼備外，更搞笑大叫：「搞錯呀，仲未嫁？」

仲有鼎爺。

肥媽係咁讚嘉欣。

搞到嘉欣鬼咁開心。

而首兩集六位大廚輪流上陣先後示範了八款宴客菜，分別為肥媽「大閘蟹煮雞酒」、許美德「百花煎馬友」、黃永幟「順德魚雲羹」、李家鼎「蠔豉金蠔花菇炆豬手」+「豆瓣醬酥炸田雞腿」、李文星「蔥爆海鮮鮑魚」、肥媽「啤酒焗魚頭」及邵德龍「焗豬扒飯」；六位還先後分享了不少實用入廚小秘技，包括如何以「三煎三滾」的方式熬煮出鮮味爆燈的奶白魚湯、調製口感酥脆的炸醬、鮑魚煮之前最好不要用水及用力清洗等另外還有醃肉、解凍及炒飯小貼士,原來想肉類醃出來口感及味道更佳，最好選用指定新鮮蔬果，到底是哪幾款蔬果等等。

幟哥邊教煮奶白魚湯，邊叮囑嘉欣謂：「第時你生細路仔，有呢個鯪魚湯就有奶飲喇！」