丁子朗爆團名原先唔係叫亞洲超星團　區珀豪誤以為周柏豪粉絲叫佢

澳門日前（28日）於新地方舉辦戶外音樂會，不少歌手都有出席，例如：亞洲超星團、張敬軒、張智霖、周柏豪、衛蘭、胡定欣、陳展鵬、羅啟豪、鍾柔美、張馳豪、黃洛姸、林智樂及姚焯菲等人。亞洲超星團成員丁子朗、冼靖峰、黃奕斌、張鎬濂、文佐匡、區珀豪、黃星綽、余宗遙及江信熹再次重聚，9位大男孩玩得不奕樂乎，更立即為整場音樂會添加了不少青春活力。

亞洲超星團成員丁子朗、冼靖峰、黃奕斌、張鎬濂、文佐匡、區珀豪、黃星綽、余宗遙及江信熹再次重聚。（胡凱欣 攝）

9位大男孩玩得不奕樂乎，更立即為整場音樂會添加了不少青春活力。（胡凱欣 攝）

9位成員接受《香港01》訪問時表示再重聚表演都感到「好開心」，亦希望之後會再多點機會合作。

9位成員接受《香港01》訪問時表示再重聚表演都感到「好開心」，亦希望之後會再多點機會合作。（胡凱欣 攝）

9位成員今次在台上表演了《Shining》及《初戀》兩首歌。（胡凱欣 攝）

成員們被問到相隔一段時間再跳《初戀》有沒有掉拍時，張鎬濂立即反指：「不如問有冇比之前更好」，但自己就心虛地說：「我覺得我幾好啊！」余宗遙坦言自己已經整年沒跳舞：「所以老實講我真係唔小心甩咗兩次！」他更透過自己唱第一句就「冇氣」。雖然余宗遙覺得自己唱得不好，但就獲得冼靖峰鼓勵：「我ear mon聽住你OK，我聽到你OK。」

張鎬濂心虛地說：「我覺得我幾好啊！」（胡凱欣 攝）

雖然余宗遙覺得自己唱得不好，但就獲得冼靖峰鼓勵。（胡凱欣 攝）

丁子朗則表示雖然隔了很久沒跳，但音樂一播時感覺就回來了：「音樂起呢，我哋啲感覺就返曬，咁今次好好啦，有細Hugo幫我哋重新再排多次，加嗰啲拍子，加嗰啲舞蹈動作落去啦，咁所以其實我哋一on beat嘅時候就返翻嚟。」丁子朗更透過原來他們本來不是叫「亞洲超星團」，他們更有「團名」，難道網民的希望真的成功了？真的由他們香港區成員組成男團？丁子朗續說：「我哋有團名叫做『亞洲星勢力』，咁所以我哋rehearsal嘅時候都講咗幾次，但係我哋老細阿曾生（曾志偉）就話：『咦！好似唔係好對路咁樣，都係叫返超星團好似啱返啲我哋陣除。』咁所以一改返個名啦，播返首歌，我哋就覺得即刻上返身啦，回憶返曬嚟。」

丁子朗則表示雖然隔了很久沒跳，但音樂一播時感覺就回來了。（胡凱欣 攝）

丁子朗更透過原來他們本來不是叫「亞洲超星團」，他們更有「團名」。（胡凱欣 攝）

負責跳舞方面的黃星綽就表示跳舞對大家來說「食生菜咁易」：「我哋第一日26號嗰陣呢，除咗因為呢今次喺first嗰度，係有重新編排嗰個動作，因為我哋個台今次嘅設計，喺本身好多地下嘅動作，下面嘅觀眾係睇唔到嘅，咁所以就改咗啲動作。咁江信熹同埋阿Lim，其實都pick up得好快，咁26號我哋就喺空地嗰度，練咗幾次其實佢哋都記得曬啲走位啊嗰啲㗎啦。」

負責跳舞方面的黃星綽就表示跳舞對大家來說「食生菜咁易」。（胡凱欣 攝）

黃星綽話江信熹同埋阿Lim呢，其實都pick up得好快。（胡凱欣 攝）

雖然他們很久沒合體表演，但其實私底下都有見，張鎬濂即表示：「即係譬如Pako啊、江信熹啊，我哋三個其實經常性都喺內地，所以就好少真係返到嚟聚，其實好難得今次真係齊人咁聚返喺呢度。」他們應該真的太耐沒見面，區珀豪突然輕聲說了一句：「好掛住阿Dez（余宗遙）！」

雖然他們很久沒合體表演，但其實私底下都有見。（胡凱欣 攝）

他們應該真的太耐沒見面，區珀豪突然輕聲說了一句：「好掛住阿Dez（余宗遙）！」（胡凱欣 攝）

他們被問到有否趁今次聚會一下，張鎬濂即興奮表示原本打算到江信熹家開的餐廳吃飯：「不過真係冇時間。」丁子朗就表示最後大家亦有吃了一餐：「尋晚大家一齊食咗餐飯，好開心咁一齊打一餐邊爐咁樣，聯誼吓咁，大家都好耐冇見。」但原來區珀豪吃完這餐飯後，竟然生病了，丁子朗更指他彩排的時候「瞓咗係舞台」，應該是腸胃炎令他沒力，所以累攤在地上。

張鎬濂即興奮表示原本打算到江信熹家開的餐廳吃飯。（胡凱欣 攝）

區珀豪吃完這餐飯後，竟然生病了。（胡凱欣 攝）

但表演完後區珀豪的活力就回來了，因為聽到台下有很多人大叫「柏豪、柏豪」，他立即興奮起來跟台下的粉絲打招呼：「叫Pako我鐘意你啊，好多燈牌添，點知佢唔理我同佢哋hello。」原來台下的粉絲對他視若無睹是因為他們是周柏豪的粉絲，雖然不是他的粉絲，但他仍然興奮地說著。

但表演完後區珀豪的活力就回來了，因為聽到台下有很多人大叫「柏豪、柏豪」。（胡凱欣 攝）

原來台下的粉絲對區珀豪視若無睹是因為他們是周柏豪的粉絲。（胡凱欣 攝）

大家被問到近況時，丁子朗率先表示：「完咗呢度之後會即刻去一個另外一個地方嗰度進行一個好大型嘅製作，咁希望大家可以好快公布同大家期待下呢一個劇集啦。」黃奕斌則表示剛剛參加了樂壇第一張成績表，而他們都各自得了獎：「我哋今日就啱啱同Archie參加完新城頒獎典禮返嚟，係咁我哋各自都有斬獲。」

丁子朗率先表示將會參加一個大型的製作。（胡凱欣 攝）

黃奕斌則表示剛剛參加了樂壇第一張成績表，而他們都各自得了獎。（胡凱欣 攝）

而余宗遙及黃星綽為了今次黃奕斌及江信熹的加入《初戀》的舞台，重新編排了歌曲及舞蹈，黃星綽指：「希望用盡main stage runway同埋sub stage」。