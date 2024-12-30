趙薇離婚｜名媛曾向黃有龍公開追債　稱會追到底：又不是幾百萬

趙薇日前高調宣布離婚，隨即傅出富商前夫黃有龍被一間智擇創投有限公司追債，本金和利息合計7.5億元。其實早於2019年名媛、盛品儒太太蔡一鳳就曾在社交平台公開向一名「知名女星的丈夫」追債，指對方向其家人借下巨款，至今連本帶利欠債近6億元，當時並未公開其身份，在網絡上惹來不少揣測，之後蔡一鳳入稟高院追討2億元，並將趙薇老公黃有龍列為第二被告。

全文如下：

我多年前已正式與黃先生離婚，我們的婚姻關係在法律上早已解除。

任何關於他的事件、言論或新聞報導都與我無關。我懇請各方承認這些事實，避免將我捲入虛假的關聯或無根據的報導。

謝謝大家🙏🙏🙏

以往黃有龍及趙薇夫婦，在中港兩地股市相當活躍。（視覺中國）

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當年蔡一鳳已稟高等法院追討，報稱居於新加坡的被告Chow Hai Yen（據了解原為黃有龍助手）曾交予原告人蔡一鳳（Chua Eh Fong）一張中國信託銀行的支票，兌現支票時遭「彈票」。之後，蔡一鳳再入稟追討近2億元，第一被告為Chow Hai Yen，第二被告則是趙薇老公黃有龍。有關蔡一鳳於香港高等法院提出的申索，黃有龍當時已主動同意加入該案成為與訟人，並已聯同同案的周先生共同提交抗辯及反申索書，將全力抗辯並維護他們的法律權益；並指黃有龍會就報道或傳言而蒙受的一切損失，保留法律追究。

蔡一鳳2014年嫁給門當戶對的盛品儒。（視覺中國）

蔡一鳳事業家庭兩兼顧。(fb圖片)

對於趙薇離婚一事，正在度假的蔡一鳳稱手機響不停：「今天無數朋友家人給我發信息。是啊，我和黃有龍先生的官司2026年6月開庭，錢我當然會追到底啊。又不是幾百萬，是幾個億，可能不要嗎？想吃瓜的繼續吃。不知道的去新聞搜一搜。我一開始就說了，這事不牽扯家人，同是女人，對趙薇小姐我一直表示同情的。現在人家離婚了，我給送上由衷的祝福。」

繼續度假！（截圖）