本地藝人及運動員齊聚「中銀香港名人網球大師賽」共享網球喜悅

日前「中銀香港網球公開賽2025」正式展開，而在賽事開始之前，一班參賽的世界級球手、本地藝人和運動員則率先現身「中銀香港名人網球大師賽」，向社區宣傳網球這項適合大眾參與的運動。中國香港網球總會會長鄭明哲喜言是次大師賽既有助球手在開賽前放鬆，亦讓不同運動範疇的運動員相聚一堂，共享網球喜悅。



攝影：黃寶瑩



網總、中銀香港攜手推動本地網球熱潮

由中國香港網球總會主辦，中銀香港冠名贊助的「中銀香港網球公開賽2025」於日前的12月29日展開資格賽，賽期將橫跨至2025年的1月5日，為新一年寫下一個承先啟後的好意頭。為了推動這份網球熱潮，會方早於12月28日邀請了一眾參賽球手、本地藝人和運動員出戰「中銀香港名人網球大師賽」。

在開幕儀式上，中國香港網球總會會長鄭明哲喜言：「今次大師賽不僅為球手們提供了一個在緊湊的比賽前放鬆的機會，還讓來自不同運動範疇的運動員相聚一堂，分享他們的運動員經歷與體驗，並在這個佳節期間推廣網球運動。」他亦展望未來能與不同機構合辦更多社區活動，加深市民對網球的認識。

至於中國銀行（香港）個人數字金融產品部總經理周國昌表示：「今天很高興邀請了專業網球手、各界運動精英，以及我們尊貴的來賓聚首一堂，以充滿創意的方式，一起體驗網球的樂趣。我們透過贊助這次名人網球大師賽，旨在支持網總多元化的社區項目，推廣本地網球運動！」

本地代表組隊頂級球星出戰大師賽

出戰大師賽的成員包括四位公開賽的參加者：世界排名第19位的卡真洛夫（Karen Khachanov）、2024年瑞典網球公開賽冠軍波捷斯（Nuno Borges）、中國內地新星商竣程和香港首席網球手黃澤林，以及「中銀香港網球公開賽2025」賽事大使卡殊（Pat Cash）與胡霍特（Mark Woodforde）。至於10位本地代表方面，除了香港游泳運動員歐鎧淳和唱作人林德信外，亦有多位現役和已退役運動員，例如羽毛球精英兼香港奧運代表葉姵延、游泳運動員及香港紀錄保持者劉紹宇、標槍運動員許懷熙等。本地代表與國際級球手分成多隊，以不同的道具進行接球遊戲，上演了一場充滿趣味性的比賽。

唱作人林德信和香港游泳運動員歐鎧淳是出戰大師賽的本地代表。

賽後，一向有網球習慣的林德信接受訪問時，喜言接觸到頂級球手的機會相當難得：「見到他們在球場上訓練時，我當下是有一種衝動，想衝落場與他們一起打波！」對於今次公開賽，他亦表示期待：「我經常打網球，也認為網球對身心都有好處。作為一名球迷，我非常期待在『中銀香港網球公開賽2025』一邊觀賞賽事，一邊從職業網球手身上學習網球技術。」

至於歐鎧淳作為本地游泳健將，則笑言自己一上到陸地就變得缺乏運動細胞，「我是沒有甚麼球感的，不過對網球其實亦相當感興趣，可能之後會特地請教練教我打網球！」同時，他亦為一眾參加公開賽的球手鼓勵道：「我希望每位網球好手在未來一周的『中銀香港網球公開賽2025』能夠發揮出最好的表現！」

賽事金色門票售價由港幣370元至1,610元；銀色門票售價由港幣270元至1,260元。公眾門票於網上售票平台www.tickets.tennishk.org/atp250-2025發售。為響應環保，賽事不設實體門票*。所有銀色門票均設兒童及長者半價優惠**。

如有興趣了解更多賽事及售票資訊，請即瀏覽： www.hkmenstennisopen.com

* 持票人必須在Google Play Store或Apple App Store的HK Tennis Series Ticketing App中下載電子門票。

**優惠適用於12歲或以下兒童及60歲或以上長者。

（資料及相片由大會提供）