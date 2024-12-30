愛回家富婆原來係潮物LABUBU忠粉　早過LISA入坑成箱咁買

潮人熱捧之物LABUBU風潮直捲全球，BLACKPINK LISA是LABUBU最出名的死忠粉絲！由香港出生、比利時籍藝術家龍家昇設計的小精靈Labubu虜獲不少藝人歡心，原來愛回家三太樊亦敏獨具慧眼，早於幾年前入坑﹗



49歲佘詩曼藏少女心 所用潮物連BLACKPINK LISA都熱捧

BLACKPINK LISA是LABUBU死忠FANS。（IG：@lalalalisa_m）

BLACKPINK LISA有無數LABUBU珍藏。（IG：@lalalalisa_m）

佘詩曼手袋上吊飾是熱爆全球的潮物LABUBU。（IG：@charmaine_sheh）

BLACKPINK Rosé都是LABUBU粉絲之一。（IG：@roses_are_rosie）

BLACKPINK LISA不時出限時動態，家中手上手袋上都有Labubu身影。頭上可愛的尖耳朵、略顯調皮的微笑，以及一排9顆尖尖的牙齒正是其特徵，張敬軒、佘詩曼等都為之瘋狂。身為玩具迷的三太樊亦敏，原來早在2021年已經成為LABUBU FANS，不昤發文購入戰利品，今年聖誕亦入手泰國版Labubu公仔同環保袋。

樊亦敏是愛回家著名的富婆之一，曾大曬58枚寶石鑽戒。(影片截圖)

樊亦敏不時分享LABUBU戰利品。（IG：@amyfan3796）

樊亦敏不時分享LABUBU戰利品。（IG：@amyfan3796）

樊亦敏不時分享LABUBU戰利品。（IG：@amyfan3796）

樊亦敏不時分享LABUBU戰利品。（IG：@amyfan3796）

樊亦敏每次入手Labubu盲盒都是原箱購買入，相當豪氣﹗日前拍攝開箱片與眾同樂，拆箱時三太相當緊張，仲爭啲唔小心剪到Labubu隻耳仔！雖然三太為玩具一擲千金，不過佢開箱時都有提醒大家要量力而為：「大家鍾意盲盒之餘，都唔好超越自己能夠嘅負擔。」

樊亦敏經常一箱箱LABUBU盲盒咁入手。（IG：@amyfan3796）

樊亦敏經常一箱箱LABUBU盲盒咁入手。（IG：@amyfan3796）

樊亦敏經常一箱箱LABUBU盲盒咁入手。（IG：@amyfan3796）

樊亦敏早在2021年愛上LABUBU。（IG：@amyfan3796）