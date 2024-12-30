譚玉瑛突被告知調離兒童節目曾極失落　離開前偷偷做一事聞者心酸

譚玉瑛姐姐近日接受方健儀網台節目《女人方言》訪問，暢談做兒童節目的生涯，以及罕談自己的愛情觀。



方健儀近日在YouTube開訪談節目，請來譚玉瑛受訪。（YouTube@女人方言）

譚玉瑛是香港的兒童節目Icon，她坦言做兒童節目主持並非自己心願，當初讀完訓練班，純粹不想做演員才去做兒童節目，她說：「我係唔鍾意做藝員，因為又要捱更抵夜，又冇自己嘅私人時間，總之樣樣都覺得唔係幾啱我，點知有個兒童節目，你可以唔使捱夜喎，跟住我每日做嘅再介紹啲嘢俾小朋友知，我自己都好想知喎，真係幾開心。」她自覺非常幸運，因為她主持兒童節目的年代，是小朋友會睇兒童節目的年代。

譚玉瑛絕對是香港兒童節目Icon，她坦言當初不想捱夜拍劇，覺得拍兒童節目較輕鬆所以才加入。（TVB）

多年來一直有指譚玉瑛其實不特別喜歡小朋友，她坦言：「我冇特別鍾意小朋友，但係我鍾意人，所以我鍾意同人相處到，但係我唔鍾意小朋友唔係因為佢煩或者係點，我覺得你做一樣嘢俾小朋友睇，你必須要正確，令到佢真係因為睇你呢個節目有啲得着，我介意呢啲嘢，所以表達嘅時候，訊息必須要正確同埋啱佢哋。」不過她就覺得與小朋友合作很開心、冇壓力，她會不會特地去評價這個姐姐靚女與否，而自己做兒童節目的信念，就是想像自己如果是一個小朋友，會想看一個怎樣的節目。

譚玉瑛覺得做兒童節目，必須向他們灌輸絕對正確的信息。（TVB）

譚玉瑛又表示，其實做兒童節目對她來說並沒有「返工」感覺，感覺每日返去兒童組生活一下，然後又回家，雖然她學戲後對演戲都有一定興趣，但就多次拒絕監製邀她拍戲的要求：「80年代有啲監製叫我出去拍劇，佢話有啲短劇好欣賞我，叫我出嚟拍劇，我諗都唔諗，一口就拒絕咗佢，佢問使唔使諗吓，我唔想俾自己咁忐忑，因為我根本就好鍾意我而家做緊嘅嘢。」

譚玉瑛很享受做兒童節目，絕對不覺得自己有「返工」感覺，她亦因而多次婉拒拍劇。（IG@mak_cheung_ching）

講到與初戀男友相愛40多年仍不婚不育，譚玉瑛解釋是因為見慣很多人離婚，覺得兩個人拍拖好開心，但如果分開要辦很多手續，對她而言是一件悲劇。而對於生下一代，她認為：「做人唔係咁開心啫，唔好搞咁多人出嚟喇，同埋點解我會成日話想努力啲，提升自己，做人人開心啲，就係因為做人實在唔係咁開心，所以你必須努力先可以開開心心過日子，唔可以戇下戇下。」她希望成為一個更喜歡自己的人，所以常睇報紙睇書去增值自己，提升各方面能力。

譚玉瑛覺得做人已不開心，何必還要再把更多人帶來這個世界，所以兒初戀男友一直有共識不結婚不生仔，寧願做些讓自己開心的事。（fb@譚玉瑛Helen）

方健儀再問到，她有否經歷過很不開心的時期，譚玉瑛直言就是冇得再做兒童節目的時候，其實過往她已經講過，自己被高層余詠珊叫入房，暗示她年紀大，想請一些較年輕的兒童節目主持去接棒，譚玉瑛再在訪問中向方健儀透露：「因為我係被告知，『得喇，你唔使做喇。』我記得嗰時我有好多茶葉擺喺公司locker，一到食飯我就會叫晒啲同事，話『下一場仲有，一齊食飯啦！』我又唔畀佢哋叫奶茶咖啡，大家都要飲嗰啲茶，食完飯你哋自己鍾意飲就飲，當時我唯有即刻走去locker靜靜雞收返所有茶葉，又唔會同人哋講，嗰時個感覺係難受。知道我做埋下個禮拜就要撤退，又唔可以同人講，靜雞雞，嗰時係幾難受。」

譚玉瑛被突然告知無需再做兒童節目時，她坦言很難受。（YouTube@女人方言）

她當時默默地把平時請同事飲的茶葉從Locker中收走，感覺很差。（YouTube@女人方言）

對於為何要「靜雞雞」離去，她就談到一件往事，以前兒童節目常常換監製，其中一次，換人後新監製說：「譚玉瑛，我想收埋你兩個禮拜，你唔好再返工，我哋想有啲改動……」不知怎地這件事傳了開去，令譚玉瑛成為被追訪對象，使她十分困擾，「如果呢件事真係要發生，你就讓佢發生，你嘈喧巴閉都係會發生，不過嘈完一輪（再繼續）咁解啫。所以我覺得如果呢件事公司冇諗過要講出嚟，咁我做乜要自己喺度嘈喧巴閉呢？究竟你想點，嘈喧巴閉一定有個動機，我都冇動機，要嘈喧巴閉去改變，我自己都唔想。」

譚玉瑛覺得既然公司不打算高調，她亦不會四圍跟人說自己要離開，覺得嘈喧巴閉冇意義。（資料圖片）

講到要告別兒童節目，Last day有何感受，譚玉瑛說：「淨係好想快啲返屋企，因為好多記者跟住你。（方健儀：覺得屋企係庇蔭之所，有人等緊你？）都係，我鍾意喺自己屋企，不過屋企要行樓梯，諗緊老咗之後使唔使去啲有𨋢嘅地方，但當我諗到要離開，又好唔捨得。」節目中方健儀問譚玉瑛對「優雅地老去」有何看法，譚玉瑛覺得要識扮靚才是優雅地老去，但自己並不懂得扮靚，之後她又說：「好怕老咗之後有啲行徑係老人家先會咁，恃老賣老，唔會諗人哋，如果你同人哋相處，就會不斷提醒自己唔好做啲令人覺得好odd嘅嘢，咁呢啲人就會優雅地老去。」