奔跑吧!勇敢的女人們1-5劇情｜演員陣容+更新時間｜蕭正楠/吳若希

《奔跑吧！勇敢的女人們》，有林瑋澄作為監製，黎倩儀為編審，由蕭正楠/吳若希/朱敏瀚/賴慰玲領銜主演的一套以現代、愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員陣容。

《奔跑吧！勇敢的女人們》第1集劇情(12月30日)

多才多藝的藝人及工作室負責人丁仲堯（蕭正楠）與林采琳（吳若希）結為夫妻。由於林采琳希望陪伴子女在加拿大升學，於是選擇定居當地。仲堯與他的一位舊愛、當紅女星沈洛澄（賴慰玲）合作的電視劇大受好評，然而監製希望在劇中增加兩位角色之間的情感線，但這一提議被仲堯的經理人禾平（朱敏瀚）駁回，以維護仲堯的「愛妻號」形象。

正值冬至，林采琳（吳若希）為了與丁仲堯（蕭正楠）團圓而返港。在轉機時，她意外遇見了經理人禾平（朱敏瀚），兩人之間產生了少許衝突。此時，舊情復燃的仲堯與沈洛澄（賴慰玲）正一起歡度佳節，卻驚訝得知采琳突然回來。仲堯慌忙撇下洛澄，匆忙趕回家中應對突發狀況。

《奔跑吧！勇敢的女人們》第2集劇情(12月31日)

丁仲堯（蕭正楠）不希望林采琳（吳若希）在公眾場合曝光，但采琳卻在不告知仲堯的情況下，前來觀看他的帶貨直播節目。在直播的過程中意外發生，采琳在經理人禾平（朱敏瀚）的幫助下，迅速做出麻糬麵包來化解危機，但這也不小心揭露了她的身份。

林采琳（吳若希）受邀參加丁仲堯（蕭正楠）與沈洛澄（賴慰玲）主演的劇集慶功宴。在記者的調侃下，仲堯幫助采琳處理牙縫中的食物，這讓洛澄感到不快。采琳(吳若希)為當年的三角關係向洛澄(賴慰玲)道歉，卻被洛澄回應直指她奪走了自己的幸福。

禾平（朱敏瀚）無意中聽到一些事情，隨後向林采琳（吳若希）提議，希望她能擔任新一輯純淨水廣告的女主角。采琳心中猶豫地回到家，卻意外遇見了沈洛澄（賴慰玲），才發現她們原來住在同一棟大廈裡。

《奔跑吧！勇敢的女人們》第3集劇情(1月1日8時)

丁仲堯（蕭正楠）得知林采琳（吳若希）正為接拍廣告心大心細，於是暗中在網上抨擊她，表面上卻假裝關心她受到的攻擊。最終，采琳婉拒了禾平（朱敏瀚）的邀請，令禾平在心裡感到失望。

純淨水的香港代理邱梁嫦意外得知禾平（朱敏瀚）的廣告計劃，堅信女主角必須是林采琳（吳若希）。而沈洛澄（賴慰玲）則不願意看到采琳被選中，於是用分手的方式迫使丁仲堯（蕭正楠）介入，要求他停止這項合作。仲堯和禾平則使出計謀，找來風水師讓采琳相信拍廣告可能會影響她的婚姻。重視家庭的采琳因此陷入了他們的圈套。

林采琳（吳若希）原本打算回加拿大，但好友楊子涵希望能找丁仲堯（蕭正楠）參加一個整蠱節目。采琳也想藉此機會留下愛的回憶，於是決定幫忙促成這件事……

《奔跑吧！勇敢的女人們》第4集劇情(1月2日)

丁仲堯（蕭正楠）得知林采琳（吳若希）將參加整蠱節目後，開始排練禾平（朱敏瀚）為他設計的英雄救美場景和台詞。然而，在拍攝過程中，卻有真正的黑粉混入現場，威脅以采琳作為人質來傷害仲堯。面對黑粉亮出的真刀，仲堯感到恐懼，竟然在采琳面前坦白「愛妻號」其實只是個人設。

林采琳（吳若希）驚愕不已，隨後從高台墮下而昏迷...當她甦醒後，對丁仲堯（蕭正楠）的虛情假意感到厭惡。加上子女回港探望，采琳決定趁機讓仲堯幫忙做些事情。仲堯擔心她可能會揭穿自己的假面具，於是請禾平（朱敏瀚）出面觀说。最終，采琳決定留在香港並重返幕前，努力找回自己的價值。

《奔跑吧！勇敢的女人們》第5集劇情(1月3日)

丁仲堯（蕭正楠）雖然反對林采琳（吳若希）留在香港復出，但又擔心過於強烈的阻止會引起她的懷疑，因此只能向禾平（朱敏瀚）求助。采琳認為復刻廣告是她重返幕前的好機會，於是請求邱太再次給她演出的機會。然而，邱太希望她能吸取教訓，當面拒絕了她。失落之際，采琳得到了禾平的鼓勵，決定先行宣佈復出，並加入仲堯的工作室。她的決心讓邱太開始重新考慮。

沈洛澄（賴慰玲）為了搶下廣告，不惜透過公關高積及（鄧智堅）打通丁仲堯（蕭正楠）背後的金主，成功加入仲堯的工作室。仲堯在兩位女性之間感到無比困惑，而邱太則意外地將廣告女主角的選擇權交給禾平（朱敏瀚）掌控……

奔跑吧！勇敢的女人們演員陣容

蕭正楠 飾 丁仲堯(蕭正楠)

多才多藝的藝人及工作室負責人丁仲堯，林采琳的老公，但與舊愛沈洛澄舊情復燃

吳若希 飾 林采琳(吳若希)

以前是明星，結婚後是家庭主婦，後來復出來找回自己價值

朱敏瀚 飾 禾平(朱敏瀚)

仲堯的經理人

賴慰玲 飾 沈洛澄(賴慰玲)

丁仲堯的舊愛，當紅女星

鄧智堅 飾 高積及(鄧智堅)