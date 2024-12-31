TVB新聞主播容家耀直播流兩行眼淚影片瘋傳　報道樓市跌勢惹揣測

直播節目經常會遇到不少突發事情，近日TVB一位靚仔大隻主播容家耀（Kenny），在報道新聞期間突然雙眼流淚，兩行淚水直接流到入口及下巴，更一度谷到面容繃緊。相關影片在網上瘋傳，惹來網民熱烈討論。

TVB新聞主播容家耀在直播期間宊然雙眼流淚，影片在網上瘋傳引起關注。（IG@enny.yungky）

據了解相關報道為今年12月27日中午前的新聞報道時段，並在無綫互動新聞台作直播。（影片截圖）

近日網上瘋傳一段長約25秒的影片，並以「男主播報道樓市跌新聞堅落淚唔通已成負資產」為題作討論，據了解相關報道為今年12月27日中午前的新聞報道時段，並在無綫互動新聞台作直播，容家耀提到本港樓價跌勢持續時，左眼淚水忽然奪眶而出，當他提到「創22年來最大跌浪」時，右眼淚水亦同時流出，相當淒涼，但作為主播仍堅持完成報道，表現專業。

一開始係左眼湧流出淚水。（影片截圖）

容家耀好專業，堅持繼續報道。（影片截圖）

當提到「創22年來最大跌浪」時，右眼淚水亦同時流出。（影片截圖）

一邊眼淚流落下巴，另一邊直接流入嘴。（影片截圖）

都谷得好辛苦。（影片截圖）

仍保持微笑，respect ！（影片截圖）

事件引來網民揣測，紛紛留言：「可能身同感受呢」、「唔通已成負資產」、「慘慘豬」、「係咪失戀」、「可能人哋屋企人有事呢」等，之後前TVB主播同事胡朗軒亦為容家耀澄清，留言表示：「佢病得好重，忍咳炸 (已問當事人)」。

前TVB主播同事胡朗軒為容家耀澄清。（threads截圖）

前TVB主播同事胡朗軒亦為容家耀澄清。（IG@hin_francis_wu）

現年28歲的容家耀於香港城市大學修讀媒體與傳播學系，2018年以實習身份加入TVB做記者，畢業後加入TVB港聞組，至2022年10月離職。相隔八個月後，容家耀又再重返TVB，並進修於香港中文大學修讀企業傳播社會科學碩士，2024年7月畢業。

容家耀今年28歲。（IG@enny.yungky）

容家輝早前在香港中文大學嘅企業傳播社會科學碩士畢業。（IG@enny.yungky）

容家耀好陽光。（IG@enny.yungky）

容家耀曾經離開TVB。（IG@enny.yungky）

大隻仔主播。（IG@enny.yungky）

好陽光。（IG@enny.yungky）