影后單親靚媽復出賺錢不忘陪仔親子遊　二仔暴風成長顏值令人讚嘆

現年44歲的影后張栢芝與謝霆鋒於2006年結婚，育有兩子謝振軒（Lucas）及謝振南（Quintus），婚姻維持5年結束。其後張栢芝再於2018年秘密誕下孻仔張禮承（Marcus），生父身份至今成謎。去年8月張栢芝突然宣布身體不適緊急停工，神隱逾一年後，終於在12月初現身社交網，同時粉碎懷孕傳聞。早前她又直播爆料，兩小時吸金破兩億業務能力驚人。向來十分顧家的張栢芝，大部分時間都用來陪伴家人，特別是她的三名寶貝仔仔。

育有三名兒子的張栢芝今年初傳出懷第四胎後，甚少在社交網站再發佈任何生活點滴。（網上圖片）

張栢芝神隱逾一年後的靚樣。(小紅書)

張栢芝的天人顏值與氣質，讓淡黃色的菲林相片看似是出道初期的舊相！（笙笙IG圖片）

日前有網民就於社交網分享了在新加坡偶遇張栢芝的合照，表示在當地環球影城馬來西亞美食街遇見她。原來張栢芝此行是同仔仔去旅遊，前日有網民於社交網分享了在新加坡環球影城偶遇栢芝與二仔謝振南 (Quintus) 的照片，並留言寫道：「聽聲辨人哈哈，看她帶了很多小朋友一起，兒子Quintus比她都還高了。」從相中可見栢芝與二仔Quintus，還有幾位仔仔的朋友仔在園區內閒逛。張栢芝戴太陽帽加口罩，背影看來甚有少女感。她搭着仔仔Quintus膊頭，14歲的Quintus已暴風式長高，高過媽咪張栢芝半個頭，看來又高又壯，側顏看來相當靚仔，盡得父母優良基因。母子倆邊行邊有說有笑，同遊主題樂園的畫面十分溫馨。

張栢芝與二仔同遊主題樂園。(小紅書)

張栢芝與二仔同遊主題樂園。(小紅書)

張栢芝與二仔同遊主題樂園。(小紅書)