人氣偶像遇車禍滿頭白髮惹心疼　突消失幕前傳已退圈定居美國

2013年因拍攝著名作家郭敬明執導的電影《小時代》系列而走紅的陳學冬，在2020年推出作品《爵跡2:冷血狂宴》後，便逐漸減少幕前演出，甚至連社交網站亦停擺多時。近日，有傳他疑退出娛樂圈且定居美國，引起不少網民關注，掀起逾1億微博閱讀量。

陳學冬因為《小時代》系列而走紅。（微博圖片）

在2023年的時候，陳學冬遭遇嚴重車禍，造成左腿撕裂傷，情況相當嚴重。而在同年9月，他還有在微博發文同大家分享最新病況，表示自己已接受第三次手術了，並上貼多張在醫院的照片，可見其腿部纏着繃帶，躺在病床上戴着氧氣管，身體狀況相當虛弱。還有其舉V自拍，滿頭白髮的模樣令許多粉絲看見後非常心疼。

去年還更新微博。（微博圖片）

個人微博過往貼文已經消失。（微博圖片）

隨後，其微博更新情況愈來愈少，目前連個人微博的貼文亦已全部消失，只顯示「博主設置僅展示一年內的微博」，就連相冊內的照片也消失了，只留着一編在今年4月份曾回應退圈的傳聞貼文：「退圈？甚麼圈？哈圈嗎？不會退的，死心吧！」而翻看其工作室微博內容，最後的貼文亦只停留在2022年，所以再次引起大家好奇心，甚至遭到網民爆料指他其實已退圈還定居在美國。但另有網民則認為他是因為受傷後看淡人生，需要靜養而半隱退而已，對他突然消失引起各種猜測，大家都相當關注他目前的動向。

掀起逾1億微博閱讀量 。（微博圖片）