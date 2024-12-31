18歲「聲夢學霸」傳拒簽綁10年長約遭封殺　慘變「炎明熹2.0」？

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）年初傳因合約問題被無綫（TVB）無限期「雪藏」，近日Gigi師妹、《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴（Jasmine）又傳因為不願意加簽合約遭遇同一命運，疑成為「炎明熹2.0」。

炎明熹早前現身音樂特輯記者會，但似乎只是「假解凍」。（葉志明攝）

《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴（Jasmine）又傳因為不願意加簽合約，與炎明熹遭遇同一命運。（資料圖片）

有報道指，月前有人在TVB經理人部發爛，大罵下屬無用，竟被《聲生不息2》監製接觸到任暟晴，揚言要將她「封殺」。此事傳遍整個內部，《聲生2》鎖定的人選任暟晴最終無法登上這舞台，反之樂易玲愛將鍾柔美出現該節目。據了解，《聲生2》籌備期間，一直透過TVB邀請任暟晴上節目，但得不到確實回覆，最後更以「冇期」為由推掉。直至10月中，距離《聲生2》開播只有半個月，節目監製終透過曾在《聲生》演出的歌手，聯絡到任暟晴，雙方會面後始知有人從中作梗，阻攔Jasmine的演出機會。

任暟晴已有一段時間沒有在幕前演出。（IG@jasmineeyam）

有傳任暟晴原本有機會上《聲生2》，但遭人阻攔。（IG@jasmineeyam）

有指曾向何麗全求放人。（IG@jasmineeyam）

但最後仍是無緣上節目。（IG@jasmineeyam）

而Jasmine亦曾向所屬的TMG(TVB MUSIC GROUP)高層何麗全求開綠燈，讓她演出《聲生2》，當時何生答應放人，還叫任暟晴準備11月上去錄影。可惜有人繼續出手攔路，在公司會議上稱「唔肯加簽，就唔應該白白將呢個好機會畀佢」，有傳何麗全雖然有曾志偉做後盾，但打算明年便離場，所以不願為一個𡃁妹，煩到自己。所以任暟晴的名字，雖然一度在社交網流出的《聲生2》嘉賓名單中出現，但播出時仍被換走。

其實TVB一向存在山頭文化，余詠珊敗走後，曾志偉找來老友何麗全取代何哲圖的位置，接管星夢娛樂，後改名TMG，而樂小姐為要擴張勢力，亦在公司開拓另一音樂廠牌AAM(All About Music 愛爆音樂)，擺明與曾志偉打對台。樂易玲的愛將鍾柔美、詹天文、姚焯菲全被力捧，早前登上樂壇頒獎禮，惟任暟晴無晒聲氣，如同被雪的炎明熹。

樂易玲日前率一班愛將齊齊上新城攞獎，但《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴就無影。（資料圖片）

有指「加簽事件」早在任暟晴《聲夢2》參賽期間己發生，亦因拒絕就範，令她之後成為樂易玲的眼中釘。據了解，每位《聲夢》參賽者，一入圍已跟TVB簽下5年藝人約，即樂易玲管轄範圍。比賽期間，任暟晴因樣子甜美又唱得，被指有望成為「Chantel2.0」，樂易玲預見這位大熱將成生金蛋的偶像，於是比賽中途，有人目睹她走到後台，以獎項做餌，游說任暟晴加簽5年。即是比賽未完，就要孭住10年長約的綑綁。不過，本身家境不俗的任暟晴也不會任由擺布，故賽前已拒絕加簽，自此成為某人的眼中釘。

任暟晴被質疑因有名人身份，所以未考DSE已經獲大學取錄，但之後佢覺得好委屈。（IG@jasmineeyam）

知情人亦爆料指，由於當時綜藝仍由曾志偉話事，所以就算任暟晴沒有按樂易玲意思加簽，曾志偉一方仍照實力定輸贏。現年18歲的任暟晴成為歌手後亦沒有放棄學業，今年初向公司請假半年，專心應付IB(國際文憑試)，最後成功考入中大法律系。

任暟晴今年只有18歲。（IG@jasmineeyam）

傳唔肯加簽至10年長約。（IG@jasmineeyam）