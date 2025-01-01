叱咤2024｜阿正獨腳戲被斥過長無重點：啲對手冇反應效果差好遠

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於今晚（2025年1月1日）假亞洲國際博覽館舉行。903 DJ阿正（黃正宜）一如去年一樣，有近10分鐘的獨腳戲，可惜今年效果不似預期。去年阿正負責頒發「叱咤樂壇男歌手」獎項，走到台下搵好友MIRROR成員Edan（呂爵安）、魏浚笙（Jeffrey）、Tyson Yoshi（程浚彥）互動，令現場氣氛高漲。

阿正今年獨腳表演被指沉悶。（電視截圖）

不過來到今年，阿正頒發叱咤女歌手銅獎前，再度輪番與台下歌手Tyson Yoshi、Nancy Kwai（歸綽嶢）、Kiri T、鄧小巧、Jace（陳凱詠）、陳蕾、Serrini、Sica等人互動聊天，可是這段表演卻被指不少網民指沒有重點，娛樂性不如去年，阿正與歌手亦不似如老友Edan一樣有默契，又被指介紹太多歌手，不如撥時間讓歌手發表感言。

有網民留言：「阿正係要綜藝先得」、「會唔會太長」、「阿正可能自己都覺得尷 又收到指示要死拖時間」、「cut咗男歌手頒獎 就應該俾啲人講耐啲感言啦 阿正呢part真係太長啦」、「完未 完全無重點」、「最失敗係 啲對手冇反應 效果差好遠:o) 冇夾過點玩呀」。

網民指阿正今年表演沒有重點。（電視截圖）

與Tyson Yoshi互動。（電視截圖）

講咗好耐。（電視截圖）