霍哥睇Twins演唱會企起身被保安射眼叫坐低　阿嬌一句令保安收聲

日本人氣組合YOASOBI上月底來港舉行一連兩場的《YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025》演唱會，但頭場就發生了一段小插曲，一位男粉絲站立打call的行為，懷疑阻礙後面觀眾視線，有人不滿投訴，最終出動保安將涉事男子抬走，片段在網上瘋傳，就連議員都有出聲，認為若被抬走的事主是遊客，肯定他以後都不會來港。

YOASOBI早前來港開兩場演唱會，中間發生小插曲。（IG@assh_storm）

一名購買YOASOBI演唱會$1480座位區的男歌迷疑因站起「打call」應援，惹來後排觀眾不滿，雙方爭持不下，開場僅15分鐘，男歌迷最終被多名保安抬起雙腳帶走。（受訪者提供）

一名購買YOASOBI演唱會$1480座位區的男歌迷疑因站起「打call」應援，惹來後排觀眾不滿，雙方爭持不下，開場僅15分鐘，男歌迷最終被多名保安抬起雙腳帶走。（受訪者提供）

事件亦衍生「到底睇演唱會應否企起身」的討論，認為這個跟「搭飛機應否挨後」一樣是很難有共識的，而微辣前成員霍哥日前都有社交平台分享睇演唱會企起身被保安鬧的經歷，他說：「當年去睇Twins，慢歌都全程坐，去到快歌環節《愛情當入樽》嗰陣，阿Sa阿嬌叫大家企起身玩。當我哋企起身嗰陣，啲保安過嚟攞電筒射X我哋隻眼，叫我哋坐返低。」

霍哥分享自己睇Twins演唱會的經歷，他說：「去到快歌環節《愛情當入樽》嗰陣，阿Sa阿嬌叫大家企起身玩。當我哋企起身嗰陣，啲保安過嚟攞電筒射X我哋隻眼，叫我哋坐返低。」（資料圖片）

Twins早前完成巡迴演唱會。

霍哥指，阿Sa唱完歌後「投訴」觀眾冇反應，霍哥與觀眾於是大叫「啲保安唔俾企！」然後一向語出驚人的阿嬌就說：「都唔知咩規矩嚟㗎！你哋企起身啦，唔使理佢哋！」令全場High爆。霍哥對於睇演唱會應否企起身，就有自己一套看法，表示：「慢歌就坐，快歌就企；快歌都坐，你同我返屋企。」大家又點睇？

阿嬌一句：「都唔知咩規矩嚟㗎！你哋企起身啦，唔使理佢哋！」令全場High爆，保安即刻冇聲出。（資料圖片）