丁子朗夥拍兩位S級演員合作　全因高層成功爭取獲TVB高度重視

備受TVB力捧的27歲小生丁子朗（丁丁）最近可謂全方位發展，除了是演員外，亦擁有畫家、藝術家、主持、司儀及歌手等身份。最近丁子朗更打入內地市場，夥拍「大卡士」演員拍攝新劇《搏憶》，日前劇集已於內地雲南進行開鏡儀式，正式公開演員名單。

丁子朗更打入內地市場，夥拍「大卡士」演員拍攝新劇《搏憶》。

丁子朗最近可謂全方位發展，除了是演員外，亦擁有畫家、藝術家、主持、司儀及歌手等身份。（胡凱欣 攝）

演員名單公布後不少網民都感到驚訝，因為今次他與台灣頂級男神霍建華及香港萬人迷黃宗澤這兩位S級演員合作。

日前劇集已於內地雲南進行開鏡儀式，正式公開演員名單。

霍建華﹑黃宗澤首次合作。（《搏憶》微博圖片﹑黃宗澤微博圖片）

丁子朗今次能夠與兩大頂流男神合作，原來是樂小姐幫他爭取回來的，可見TVB對他的重視度之高。據知，《搏憶》這套劇為一部懸疑燒腦劇，而丁子朗於劇中飾演霍建華的徒弟，應該有極大的發揮空間。

丁子朗今次能夠與兩大頂流男神合作，原來是樂小姐幫他爭取回來的，可見TVB對他的重視度之高。（梁碧玲 攝）

丁子朗於劇中飾演霍建華的徒弟，應該有極大的發揮空間。

丁子朗接受《香港01》的訪問時被問到與霍建華合作是怎樣，他興奮表示自己與霍建華的對手戲都比較多：「我做佢徒弟，咁所以好多時候都同佢有對手戲，所以好開心好興奮。因為我屋企人，我家姐同埋我嫲嫲都好鍾意佢，咁所以我同佢哋講我同霍老師一齊合作，佢哋都興奮過我。」

丁子朗話家姐同嫲嫲都很喜歡霍建華。

丁子朗今次遠赴雲南拍攝這套新劇有什麼感受，他指在外地拍攝與在港有不同：「去到外地拍攝呢，感覺係會Focus好多，因為你生活啊，起居飲食都係喺劇組入邊，咁所以就令到入個角色入得再深啲。喺香港拍戲都照返屋企會休息，咁但係呢度返酒店都係一個備戰狀態。」