郭富城一家四口元旦日馬場拉頭馬　囡囡逆天顏值可愛舉動成焦點

天王郭富城 (城城) 一向熱愛賽馬運動，年前更成為馬主培養愛駒出賽。去年6月14日城城的其中一隻愛駒「舞林密碼」在跑馬地馬場出戰三班1200米賽事，他和老婆方媛 (Moka) 特地到場打氣，結果「舞林密碼」不負所托，在騎師何澤堯策騎下輕鬆勝出。去年9月20日城城再次與老婆方媛拍拖入馬場為愛駒「舞林密碼」打氣，結果「舞林密碼」同樣在何澤堯的策騎以大熱門姿態跑第一勝出，贏得港幣$1,041,600獎金。

城城與老婆方媛一起拉頭馬。(HKJC Racing fb)

城城與老婆方媛齊齊支持愛駒出賽。(HKJC Racing fb)

昨日是元旦日，城城再次與老婆方媛現身馬場，這次更帶埋兩個寶貝女兒，6歲的大女Chantelle與4歲的Charlotte，一家四口一起為有份出賽的愛駒「舞林密碼」打氣。他們的出現亦引來了一陣哄動，成為了現場市民的圍觀對象。城城一家四口在VIP廂房的看台上，齊齊戴上太陽眼鏡，相當搶眼。當他們看見愛駒出賽時，都齊齊吶喊打氣，表現得十分興奮，城城看見愛駒衝線一刻震臂歡呼，他的女兒亦看得相當投入肉緊，動作多多又開心拍手。最後「舞林密碼」在黃智弘策騎下以兩個多馬位輕鬆取勝贏得第一，賽後郭富城一家於凱旋門拉頭馬，兩名可愛又漂亮的女兒成為焦點所在。

城城一家四口拉頭馬。(HKJC Racing fb)

城城一家表現興奮。(HKJC Racing fb)

城城一家在vip席為愛駒打氣加油。(影片截圖)

城城一家在vip席為愛駒打氣加油。(影片截圖)

城城一家在vip席為愛駒打氣加油。(影片截圖)

城城一家在vip席為愛駒打氣加油。(影片截圖)