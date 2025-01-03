蒙嘉慧結婚12年馭夫術曝光　獲鄭伊健示愛：她做甚麼我也願意陪

鄭伊健日前受邀出席由鄭丹瑞主持的《健康．旦》節目，一向對感情事極低調的他在節目中多次提到愛妻蒙嘉慧非常甜蜜！鄭伊健稱身邊多一個伴的感覺非常開心：「如果有一個很吻合的人在身邊陪伴當然是非常開心，不一定是每件事打點，可能有共通的話題和嗜好，或者接近或相反的嗜好，但也會配合你的。」

提起蒙嘉慧，難掩幸福！（截圖）

好恩愛！（截圖）

鄭伊健更透露蒙嘉慧會不斷為他帶來刺激以及甜蜜：「我也去過瓦努阿圖，但我沒有想過要看極光，你知道男人永遠覺得要預約很多很麻煩，全都處理好，我們走吧！那就去！」除此之外，又指蒙嘉慧有多重身份：「所有事她都安排得很好 ，包括我家裡所有事情，而且我們真的有共同話題 。人們常常拍到我們有很多話說，我說其實我一直被她嘮叨，開玩笑而已，她會願意陪伴，她想做甚麼我也願意陪她嘗試。」

2005年，鄭伊健因拍攝電視劇而結識黎諾懿，二人因皆酷愛玩遊戲機而十分投契，後來黎諾懿相約鄭伊健及蒙嘉慧打羽毛球，兩人因而結識；鄭伊健曾以6個「好」來形容連續2晚看他演唱會支持他的蒙嘉慧。2013年1月28日，她與鄭伊健於東京結婚，並有共識不生育。二人結婚近12年，仍非常甜蜜！

蒙嘉慧2013年與鄭伊健東京結婚。（網上圖片）