萬千星輝2024｜胡定欣失落視后食白果　曾拍劇拍到想一走了之

胡定欣於《萬千星輝頒獎典禮2024》入圍角逐「最佳女主角」、「最佳女主持」及「最佳電視歌曲」，連「最佳綜藝節目」都有她份，結果全部食白果，令人遺憾。

胡定欣失落視后。

《巾幗梟雄之懸崖》。（影片截圖）

胡定欣曾在訪問中表示拍攝該劇經歷很多，「七爺」這個角色令她刻骨銘心。她當時給予自己很大壓力，最極端的時候是拍攝頭一個月，大壓力到想在拍攝途中逃走，她表示：「我係好想同黎耀祥演好呢場戲，因為好驚會令人失望，加上當時每日拍攝既量同內容都好沉重，連瞓覺都諗住劇本。雖然中間好多難關同埋想逃走，但我仍感恩遇到令自己心跳加速既角色。」

胡定欣自爆拍攝《巾幗梟雄之懸崖》曾壓力爆煲想逃走。（梁碧玲攝）

2015年中，胡定欣於劇集《鬼同你OT》中飾演女鬼薑蓉（姜姐）一角，與劇中另一女主角田蕊妮（飾孫淑梅）演出有默契而大獲觀眾好評，她們在劇中的「神同步」演出成為一時佳話。胡定欣更憑該角色在《萬千星輝頒獎典禮2015》中奪得「最佳女主角」，亦是第三位無綫電視藝員訓練班出身而奪得「視后」的女藝人。

胡定欣於2015年《鬼同你OT》的演出（螢幕截圖）

胡定欣在《鬼同你OT》中是鬼，利用田蕊妮再次遇見生前情人米開朗（陳豪飾）。（電視畫面）

2016年胡定欣在《城寨英雄》中飾演的女主角刁蘭表面是潑辣包租婆，實際上卻是刀子嘴豆腐心，重情重義，武功高強的前殺手組織女殺手，刁蠻可愛又重情義，演技出色且深受觀眾喜愛。胡定欣憑此角贏得《星和無綫電視大獎2016》、《TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2016》以及《萬千星輝頒獎典禮2016》三地的視后，完成大滿貫。她於《萬千星輝頒獎典禮2016》所奪得的視后，更為成為繼2010年鄧萃雯之後史上第二位女藝人蟬聯視后寶座。