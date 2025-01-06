無用的謊言｜1-15集香港ViuTV結局劇情+演員陣容：姜濤／葛綽瑤

《無用的謊言》ViuTV電視劇，港版劇集故事內容改編自韓國同名劇，由姜濤、邱士縉、葛綽瑤、郭嘉駿、駱振偉、鍾卓穎等人主演的電視劇。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、每集劇情、更新時間、角色演員。

無用的謊言11-15集劇情

無用的謊言11集

趙俊傑（駱振偉 飾）得知夏欣（鍾卓穎 飾）向陸芊雨（葛綽瑤飾）透露的真相，教訓了夏欣一頓。文祖和（姜濤飾）想向芊雨解釋他過去的秘密，但芊雨感到受傷，對祖和仍持有懷疑並保持距離。芊雨選擇獨自面對複雜的情感，祖和理解芊雨需要時間，暫時搬回舊居，不再露面。芊雨在處理一名老翁的委託時，在醫院碰到李文康（邱士縉 飾），終發現了文康曾患重病的事，開始明白有的謊言或許是善意的。另一方面，高嘉豪（郭嘉駿飾）一直在追尋殺害妹妹的兇手，他始終認為妹妹的男友是兇手，更懷疑他已改名換姓變成了知名作曲人文祖和，並著手調查祖和的背景。當他秘密跟蹤祖和的母親鄭美蓮 (彭珮嵐 飾）時，似乎驗證了他的猜測。俊傑終於找到祖和，但擔心嘉豪的出現會對他不利。另一方面，文康亦終於和芊雨說出當年患重病的事，二人一直以來的誤會得以解除。

無用的謊言12集

芊雨決定協助祖和冷靜面對困境，於是前往他的舊居，二人通話時，芊雨遇到嘉豪。祖和從電話中認出嘉豪的聲音，生怕芊雨會有危險，叫她立即離開。最後，祖和成功帶芊雨避開嘉豪，躲回舊居，並選擇相信彼此。祖和向芊雨敞開心扉，講述與前女友高詠芝（許寶恆 飾）的過往。他們的初戀引發了一系列不幸事件，最終導致詠芝失蹤，而祖和曾被誤認為是案件中的元兇，但因沒有足夠證據而沒被起訴。芊雨決定相信祖和，給予支持。兩人更回憶起早在小巴上已相遇。二人在祖和舊居中度過了溫馨的一晚，祖和為芊雨準備小食看球賽，芊雨更分享了喜歡看足球比賽是因為去世了的父親。與此同時，文康從同事口中得知雙流灣少女失蹤案的細節，對祖和被認為是嫌疑犯一事感到擔憂，開始為芊雨的安全而焦慮起來。

無用的謊言13集

經過了一整晚的相處，祖和、芊雨終坦承對彼此的感情。嘉豪通過綁架夏欣將祖和引出，並試圖向祖和復仇。嘉豪質問祖和，對他否認殺了妹妹詠芝不以為然。文康曾試圖聯繫芊雨，但看到事態緊急便親自介入。正當嘉豪要對祖和下手時，文康及時出現救了祖和，但祖和反制止文康追捕嘉豪。文康揭示自己對芊雨與祖和的關係擔憂，並警告祖和，祖和表示芊雨信任他。事後，祖和給夏欣打電話慰問，承諾讓此事平息。芊雨發現祖和受傷感到憂心，為他包紮。春秀圍商會即將舉辦市集，籌委會主席邀請芊雨參加，Molly（徐㴓喬 飾）鼓勵她帶祖和同行。儘管有疑慮，芊雨仍同意與祖和參加市集，希望能緩解祖和的壓力。祖和母親美蓮從俊傑口中打聽祖和近況，得知他現居於春秀圍，決定親身到訪。

無用的謊言14集

隨著市集的成功舉辦，芊雨和祖和成為令人羨慕的情侶，而祖和也漸漸融入這個社區，找到歸屬感。祖和在市集遇到晉娛樂練習生Ernest（雷濠權 飾）在表演打鼓，Ernest鼓起勇氣提出希望祖和替他作曲時引起途人目光，芊雨識相帶祖和離開。有工人在山上挖掘時發現了年輕女性的骸骨，矛盾的局勢迅速升溫。探員郭錦強（譚偉權 飾）及李文康趕往現場，錦強瞞著文康偷偷藏了一枚現場發現的男裝戒指。張桂香（楊詩敏 飾）得知芊雨有新戀情，特意到塔羅咖啡店向女兒了解新男友是否有錢人，令芊雨感煩厭。文康認為山上的女性骸骨很可能是雙流灣少女失蹤案的高詠芝，向芊雨提出祖和證詞的疑點，更提到祖和有服用鎮靜劑及安眠藥的習慣，很可能扭曲他的記憶，但芊雨堅定相信祖和。

無用的謊言15集

祖和成為雙流灣少女失蹤案的嫌疑人消息迅速傳開，晉娛樂決定終止與祖和的合作。祖和面臨警方的審問，芊雨感到擔憂。美蓮指令祖和否認殺人，但祖和決定只說實話。在祖和前往協助調查前，芊雨為他準備了藥，以備不時之需，表達對他的支持。嘉豪找到了祖和在春秀圍的新居，想埋伏襲擊祖和，卻意外刺傷了前往找祖和的Ernest。在搏鬥中，芊雨不幸扭傷了腳踝，文康及時出現，將嘉豪逮捕。事發後，祖和內疚，並答應會為Ernest寫歌。在面對記者的問題時，祖和終坦誠一切，不止公開露面，更承認自己曾改名換姓，真實身份是雙流灣少女失蹤案的嫌疑人黎宇謙，強調自己是無辜。祖和決心要找出真相，但出於對芊雨安全的考量而拒絕她的陪伴。

無用的謊言6-10集

無用的謊言第6集（12月30日 星期一）

陸芊雨（葛綽瑤 飾）與李文康（邱士縉 飾）在塔羅咖啡店重聚，文康試圖道歉，但過往兩人之間的誤會依然無法解開。芊雨請文祖和（姜濤飾）假裝是她男友以擺脫文康的糾纏，祖和則配合演出，文康只好黯然離去。接著，祖和更體貼地送芊雨回家。與此同時，夏欣（鍾卓穎飾）因祖和提議終止合作而感到不安，用自殺威脅祖和，令他焦慮不已，創傷後遺症發作。芊雨主動幫忙，兩人前往碼頭找到了夏欣，及時阻止了她的激動行為。夏欣對芊雨的出現感到嫉妒，但祖和反嚴正指出夏欣的行為不當。在回家的路上，祖和在車上發惡夢，夢見五年前與前女友高詠芝（許寶恆 飾）有關的悲劇，更說出夢話：「人不是我害死的」，觸動了芊雨的謊言警報，震驚她的同時，也揭示了祖和背負著沉重的秘密。

無用的謊言第7集（12月31日 星期二）

祖和在碼頭救了夏欣後，內心的創傷再次湧現。芊雨在祖和發噩夢時聽到了他自稱「人不是我害死的」，觸發了她的謊言警報。當芊雨仍在為祖和說謊的事糾結時，發現祖和在發燒，只好照顧他，卻意外因祖和在睡夢中壓住了她的手而伴在他身邊一整夜。醒來後，祖和對芊雨的好意反應冷漠，兩人的關係變得尷尬。同時，一名假冒文祖和的人拍的影片在網上瘋傳。片中的假祖和不止自認抄歌，更直指是行內前輩的慣常做法，網民紛紛猜測王振耀（泰山 飾）是抄歌的表表者，事件對晉娛樂造成負面影響。但當事人祖和因無法面對芊雨，暫搬到酒店避世冷靜，對於假祖和一事一無所知。趙俊傑（駱振偉 飾）因考慮到要維護祖和而拒絕讓他本人出面澄清的建議，但因聯絡不上他，只好到塔羅咖啡店找芊雨幫忙，並為早前隱瞞與祖和關係而說謊的事道歉。

無用的謊言第8集（1月2日 星期四）

俊傑向芊雨打聽祖和下落，請她若有消息立即通知。芊雨前往二人曾到過的餐廳找到祖和，兩人之間的衝突越演越激烈。芊雨指責祖和忽視冒名影片，認為他沒有勇氣面對公眾。受到芊雨的批評後，祖和受刺激變得積極，從影片中的冷門樂器找到了冒名者的線索，並了解到自己成為代罪羊的原因，他不但沒有怪責冒名者，還陪伴對方親身到晉娛樂道歉。王振耀卻刻意挑撥，更想摘下祖和的口罩，幸得俊傑及時阻止。祖和亦終於面對感情事，親自拒絕夏欣。隨後，祖和邀約芊雨，感謝她讓自己重拾自信，更嘗試摘下口罩。然而，進入餐廳後，祖和因害怕被認出而變得不安，芊雨改帶他到自己常去的餐廳，好讓他吃得自在。芊雨喝醉了，祖和耐心地背著她回家，展現了對她的關心和溫柔。

無用的謊言第9集（1月3日 星期五）

芊雨醒來後對昨晚的喝醉行為感到羞愧，她努力尋找機會向祖和澄清誤會。與此同時，祖和為了照顧芊雨，特意去買外賣給她，他感受到兩人之間的尷尬得到了解決。芊雨幫助祖和清洗他衣服上的污漬，並約定晚上一起觀看足球比賽，兩人之間的關係逐漸增進。然而，事情出乎意料地發展，芊雨在新委託中遇到母親張桂香（楊詩敏 飾），發現她試圖接近一位富有的網球教練。芊雨需要向教練女兒揭穿桂香的謊言，激怒了桂香，更到塔羅咖啡店鬧事。祖和到塔羅咖啡店找芊雨，無意間聽到了母女之間的對話，桂香更在祖和面前揭示芊雨的秘密，使芊雨尷尬不已。芊雨試圖避開祖和，痛苦地表示與他的關係無法持續，坦言她的特殊能力讓她無法相信人，更加無法全情投入一段關係。

無用的謊言第10集（1月4日 星期六）

祖和意外得知芊雨擁有洞識謊言能力的秘密，雖然沒有阻止芊雨逃離，但心中仍然為她擔心。芊雨回到一片混亂的塔羅咖啡店，回憶起以往因能力而失去的友誼，心情沉重。然而，祖和知道芊雨的秘密後，仍持續關心，更來到咖啡店幫忙收拾，讓芊雨意識到祖和與其他人不同，能讓她感到舒適和安慰。在一次餐廳約會，芊雨跟祖和巧遇李文康（邱士縉 飾），文康更一度質疑祖和是芊雨男友的說法，從二人的互動找出端倪。當芊雨向祖和提及他過去唯一的謊言：「人不是我害死的」，祖和的反應卻變得緊張。而芊雨亦從夏欣那裡得知祖和涉及謀殺案的消息。祖和本想向芊雨坦白過去，平靜地告知他從未犯下那個罪行，此時，芊雨的謊言警報器再次響了。得知芊雨悉知此事，俊傑擔心芊雨會爆料，要求祖和離開社區，但祖和堅定地表達了對芊雨的感情。

無用的謊言1-5集

無用的謊言第1集（12月23日 星期一）

陸芊雨（由葛綽瑤飾演）擁有一種特殊的能力，能夠輕易辨別謊言。憑藉這項才能，她接受各種委託，幫助客戶解決問題。在為江湖人物大Dee哥尋找「二五仔」的過程中，她意外地遭到報復。在一次小巴上，遇上了被失蹤女友哥哥高嘉豪（郭嘉駿飾）追討的陌生男子，為了幫助他，芊雨毫不猶豫地站出來，並謊稱自己是他的女友，成功為他解圍。

五年後，芊雨的委託業務蒸蒸日上，並開設了一家塔羅咖啡店，用來掩護客戶。而當初那位陌生男子，現在則成為身份神秘的頂級作曲家——文祖和（由姜濤飾演）。他的真實身份仍然是一個謎，從未公開露面，一直專為晉娛樂旗下的歌手夏欣（鍾卓穎飾）創作歌曲。即便獲得獎項，他也從不參加頒獎典禮，外界對他的背景存在諸多猜測。文祖和對外界充滿恐懼，常常以口罩遮面，似乎是因為某段黑暗往事而受到影響。

無用的謊言第2集（12月24日 星期二）

在慶功宴結束後，夏欣提前帶著文祖和的獎項離開，但記者們卻不肯罷休，甚至追到了祖和的住處，並發布了他們之間可能有秘密戀情的報導。面對著媒體，因祖和害怕而離開豪宅，搬進了晉娛樂負責人趙俊傑（駱振偉飾）的物業，位於春秀圍的家。

在春秀圍，近期出現了一名變態黑衣人，令住客感到相當不安。在此期間，芊雨的塔羅咖啡店的同事Molly（由徐㴓喬飾演）不幸遭遇襲擊。在商會成員試圖抓捕嫌疑犯的過程中，因為祖和穿著與嫌疑犯相似，錯誤地將他當成了黑衣色魔逮捕。街坊們蜂擁而上，將祖和圍住，這時芊雨挺身而出，堅定地向大家保證祖和不是色魔。人們對芊雨的斷言感到困惑，但她依然如往常般自信地回答道：「冇人可以喺我面前講大話！」

無用的謊言第3集（12月25日 星期三）

聽到芊雨的那一句說話，祖和不由自主地回想起五年前她在小巴上救他的情景。Molly因為曾不小心噴過香水在襲擊者身上，而得知真正的色魔其實在人群中！祖和再次感謝芊雨的幫助，以為她認出了自己是那位五年前的小巴男生，然而在詢問之後，他驚訝地發現芊雨似乎對他毫無印象。祖和搬進新家後，第一次感受到寧靜。然而，芊雨與母親張桂香（由楊詩敏飾演）之間的關係卻愈發緊張，甚至在桂香的新男友面前揭穿了她的謊言。俊傑對祖和能夠適應新環境感到欣慰，但夏欣不斷向祖和表達好感，讓祖和感到困惑。

某天，祖和和芊雨在外賣店意外相遇，芊雨才驚訝地發現，自己的鄰居就是被誤認為色魔的神秘男子的祖和。此時，芊雨接到了資深作曲人王振耀（由泰山飾演）的新委託，而這次的目標正是那位神秘作曲家文祖和！

無用的謊言第4集（12月26日 星期四）

芊雨指祖和沒有說謊，但王振耀就表現得不耐煩，故意灌醉祖和，強行揭開這位神秘作曲家的身份。幸運的是，芊雨及時出手阻止了他。之後，芊雨發現祖和醉倒在樓下。隨著一連串的巧合，她終於認出眼前的正是那位神秘作曲人文祖和，並試圖揭下他的口罩，想看看他的真面目。事後，祖和的反應非常激烈，他對自己可能在春秀圍被曝光感到恐慌，於是選擇搬到酒店暫時躲避。

芊雨對祖和消失感到困惑。與此同時，夏欣在表演中意外受傷，試圖藉此吸引祖和的注意，然而俊傑卻勸她清醒面對現實，但她並未聽從。桂香為了打扮自己以迎合新男友，再次向芊雨借錢，這讓芊雨感到煩惱，於是決定不再理會她。當祖和在新家專心創作音樂時，卻被桂香的造訪打斷，原來她想親自上門，但卻走到了錯誤的單位。

無用的謊言第5集（12月27日 星期五）

桂香利用芊雨的內疚感，迫使她提供金錢。最終，芊雨給了桂香一些錢，希望她能不再打擾自己。桂香的意外拉近了芊雨和祖和之間的距離。晚上，兩人在陽台上傾訴心事，祖和分享了與芊雨相似的家庭困擾，讓她感到一絲慰藉。在第二日，他們在電梯裡發生的誤會又讓芊雨的生活再度掀起波瀾。

在新的委託中，芊雨誤解了測謊的對象，意外揭示了一個驚喜的求婚計劃，這使她對自己的判斷產生了懷疑。在此情況下，她不禁回想起與舊男友李文康（邱士縉飾演）的悲傷回憶。當晚，芊雨在便利店遇到了舊客戶的測謊對象尋找麻煩，正當她陷入困境時，祖和及時出現救她一命。隨著兩人互動的加深，回家的路上卻發現記者在暗處埋伏。芊雨靈機一動，提出與祖和假裝成情侶，以躲避記者的追蹤。記者窮追猛打，甚至與送貨員發生了衝突，最終文康以警員身份到場調解，並因此與芊雨重逢。

無用的謊言｜演員角色

文祖和（姜濤飾）

多年來，因一單少女失蹤謀殺案而受到社會的指責，而隱姓埋名，過著與世隔絕的生活。自從遇見芊雨後，她成為了唯一一位相信他的存在的人，並與他攜手追尋真相。

陸芊雨（葛綽瑤 飾）

擁有識破謊言能力的，長期以來一直被這項能力所困，難以完全信任周圍的人。後來，她意外發現可以利用這項技能賺取收入，幫助他人辨別真相，於是成為了一名專業的謊言捕手。

高嘉豪（郭嘉駿飾）

夏欣（鍾卓穎飾）

晉娛樂旗下的歌手，唱文祖和創作的歌，對文祖和有意思。

李文康（邱士縉 飾）

陸芊雨的前男友。