黃聖依富商老公突示弱情緒失控　楊子崩潰大喊被批在演戲

「星女郎」黃聖依與富商老公楊子因參加節目《再見愛人4》引起不少關注。而在最新一集節目中，男方反思以前對待女方的做法是不對的，竟然在鏡頭前崩潰大哭求原諒，但這一幕沒有為他獲得同情分之餘，更被不少網民批評是演出來的，連場外明星嘉賓武藝都表明看完後太尷尬了。

楊子﹑黃聖依因節目引起了許多話題。（《再見愛人4》微博圖片）

有留意節目的觀眾都知道，楊子在夫妻關係中一直處於較強位置，基本上許多事情由他決定，財產大權亦由他掌控，所以黃聖依曾承認自己並沒有個人財產，所有的收入來源和分配都有楊子在管理，大男人主義的行為令不少網民極為討厭。

楊子的說話聽到黃聖依都感動。（微博圖片）

而在最新一集節目中，他們夫妻二人就面對面進行深層次對話，過程中一直要強的楊子竟然情緒失控，在黃聖依面前示弱崩潰大哭：「我從來不哭，就現在開口就流眼淚，就是我覺得以前我所有的做法是沒有人性的，你懂嗎？我一直覺得我很善良，很真誠，但是為甚麼偏偏在你的很多事情上，它是竟然沒有人性的。」還不停指責自己望得到原諒：「我有點不敢看你，你知道我到現在我根本沒有臉讓你原諒，你知道嗎？說不出口，我覺得錄不了，我不想錄了，我想走了，我真的太混蛋了。」明明是很感人的一幕，但完全未能獲得網民同情，大家反而覺得他根本是在演戲，會引人想笑的效果。

楊子崩潰大哭。（微博圖片）

楊子情緒失控。（微博圖片）

另外，在場外觀看這一幕的嘉賓武藝都表明看得很尷尬：「我就是覺得看下來，看完之後有點尬我覺得。因為我平常，我覺得別人笑我就會想笑，別人哭我就想哭，我很少說別人哭我會想笑的，因為我就感覺進不到他那個情緒裡去。」網民都直指他說了老實話。

場外有嘉賓都表示看後好尷尬。（《再見愛人4》微博圖片）