專訪｜劉江為減輕屋企負擔11歲去台灣：養少我一個細佬妹有書讀

劉江2020年離開TVB，先後拍過ViuTV 劇集及電影，最近為電影《誤判》宣傳，戲中飾演為救自己孫子不惜一切的爺爺，現實中的劉江，為家人雖然不需要經歷刀光劍影，但亦竭盡所能，11歲離開家人，到台灣學京劇，他說：「屋企五兄弟妹，我係大仔，當時諗如果我離開屋企，家人會少個負擔。」

到學成歸來再進入電視圈，劉江有自己家庭，為了供兒子去英國讀大學兼要供樓，於是，日間在TVB拍劇，收工後到亞視為劇集配音賺外快，當年為家人出走，之後為供兒子英國讀書，日做20小時，勞碌一生全為了家人，他說：「我唔係因為鍾意做戲入行，我係為咗生活⋯⋯」

今年78歲劉江身體非常健康，自爆每日跑5K，他說：「起咗身無嘢做咪跑下囉」

調景嶺長大 11 歲離家到台灣學藝

劉江在調景嶺長大，爸爸是泥工每日賺五元，人家七口，劉江是五兄弟妹中最大，那時香港普遍家庭都是這樣，劉江眼見父親養家辛苦，打算去台灣學京劇，他說：「嗰陣去台灣學京劇，包伙食，有衫著，仲有書讀，如果我離開屋企，阿爸養少個，細佬妹就有機會讀書。

於是當時11歲的劉江決定離開家人，隻身去台灣學京劇，那時寄信去台灣都要一星期才收到，劉江離鄉別井，當時的他有感離開家人，很難再見，但當去到台灣開始學藝，他忙到沒有時間掛念，他說：「起身就練功，學戲，下畫午睡之後又練過，練到天黑」

劉江最初入戲行是因為生活。

收到信件才知父親去世

雖然忙到沒時間想家，但到星期日，大家可以休息不用練功，一眾同學吃飯的時候，各自拿出家人送給自己的包裹，有人收到家人寄來的五花腩或辣椒餅等，劉江沒有，他說：「呢啲時候個心會有啲嘢頂住咁，因為冇人寄嘢畀我。」

劉江在台灣學藝七年，那些日子辛苦亦難忘，尤其收到家人寄來的信件才知父親離世，他說：「應該係街坊幫我阿媽寫嘅，封信寫住個孝字，咁我知爸爸過咗身，之後攬住張披喊，嗰陣都係得十七、八歲左右」

劉江17歲隨著京劇團到西雅圖表演劇目《貂蟬》，之後再去南美觀光，期間到伊瓜蘇瀑布參觀。（受訪者提供）

南美旅游墮山險死

1962年劉江的京劇學校到西雅圖博覽會表演劇目《貂蟬》，他們在西雅圖表演之後，順道落去南美觀光，劉江及其他同學，與及當地的教育部長等20多人，坐一架有煙囪的旅遊巴到伊瓜蘇瀑布參觀，回程時因為司機倒車滾下山，劉江表示當時覺得將會死亡，腦內閃過很多畫面，包括台灣宿舍皮篋入面的東西，如何通知父母等，最後旅遊巴被一棵樹擋著才沒有滾到落山底，劉江坐著最後不敢亂動，之後要逐個離開車廂，劉江說：「第一個話要離開嘅係當地嘅教育部長，頂佢個肺！我就等前面20個人走咗先到我。」

劉江33歲中風，那時麗的電視播緊《人在江湖》，他在劇中飾演宋波，中風當日倒在地上，劉江記得當時不少街坊叫他波哥。

33歲中風幸得街坊救命

17歲去南美遇上交通意外大難不死，劉江到33歲遇上另一個難關，有一天，他與家人飲茶之後突然間中風，他說：「我搭𨋢嗰陣突然好似被電咗一下，就係一下啫，初頭覺得無嘢，慢慢開始有啲唔妥。」

當時劉江覺得對腳有點脹，更叫太太幫他鬆鬆鞋帶，之後開始覺得視力受影響，見到樹葉是啡色，那時他與太太及兒子上了小巴，劉江即時下車，一下車已失去平衡，要挨著一輛貨車才能站直身體，之後街上的市民見到劉江倒地，紛紛上前協助，有一位司機接了他問劉江想去那間醫院，劉江還記得當時那位司機怎說，「佢話呢間就近啲但麻麻地，另外嗰間就遠但好掂，『得啦，我幫你衝』」

劉江現在與太太生活無憂，閒時與老友飲茶。

中風留院望見兒子不禁流淚

之後劉江留院9天，因為當時舉不起左手，醫生曾表示他可能以後都會這樣，但劉江不認命，他說：「我又無害過人，又無做過傷天害理事，個天唔會咁對我嘅？」之後他非常積極做物理治療，結果痊癒出院。

劉江雖然給人感覺剛強，但其實他亦有軟弱的時候，他記得當時中風躺在床上，望著傍邊的兒子，不禁淚流滿面，他說：「我喺到諗，如果我死咗，我老婆最多咪嫁過第二個，但我個仔咁細？佢點算呢？」

日做20小時 為供兒子到英國留學

劉江年輕時為了減輕家人負擔，離鄉別井到台灣，到自己差不多40多歲時，他亦為兒子付出所有，那時他供緊錦繡花園，兒子亦要到英國讀大學，劉江要日做20小時，他說：「你諗都諗到我TVB有幾錢人工啦？個仔去英國讀書平平地都萬幾蚊，供樓又萬幾，我同老婆呼吸空氣又萬幾，加埋三萬五喇。（咁而家個仔讀完書輕鬆好多？）梗係啦，所以我咪唔做囉 哈哈。」