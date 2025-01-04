網紅回應鬧爆歌手「努力論」爭議：你嬲即係覺得自己偶像唱歌難聽

「2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」已於元旦日（1月1日）圓滿落幕，MIRROR再次成為大贏家。除了奪得「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的歌曲」的姜濤，以及奪下「叱咤十大」第八位的Anson Lo（盧瀚霆）外，陳卓賢（Ian）奪得包括首奪「叱咤樂壇男歌手金獎」和「叱咤樂壇唱作人金獎」之外，更奪得了「叱咤樂壇至尊唱片大獎」，追平張學友紀錄。叱咤頒獎禮引發很多討論，其中一樣是「努力論」，IG坐擁4.8萬追蹤的網紅「嚴重脂肪哥二世」日前就拍片鬧爆「努力論」，引來外界很大迴響和爭議。

Mirror成員陳卓賢（Ian）在「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」獲得叱咤樂壇男歌手金獎以及唱作人金獎。（羅國輝攝）

網紅「嚴重脂肪哥二世」鬧爆「努力論」。（IG@fatboy.eat.all.rules）

網紅「嚴重脂肪哥二世」今日再拍片回應表示：「我無諗過條片會咁大迴響，有幾個想補充。第一，我由頭到尾都無話係邊個歌手，所以唔好話我公然批評同呢啲歌手開戰，我由頭到尾都係討論個現象，如果你嬲即係你都覺得自己個偶像唱歌難聽，你自己對號入座。」他指自己並非網紅，而是vlogger。對於網民說他「你咁勁自己上台唱」，他直斥是垃圾邏輯，自己不是歌手，不認為要唱歌好聽過歌手才有資格批評歌手唱歌不好聽。他又發文寫道：「我由頭到尾都係笑緊啲垃圾歌手，冇話邊個係垃圾歌手，多謝大家。」

「嚴重脂肪哥二世」拍片回應爭論。(影片截圖)

「嚴重脂肪哥二世」拍片回應爭論。(影片截圖)