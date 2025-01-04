宇宙天團成員爆ViuTV底薪　試過9年無正職月尾要問屋企人攞錢

34歲的何啟華(Dee)，2014年先夥游學修組成「學舌鳥」扮劉德華為人認識，其後2018年參加首屆《全民造星》後加入男團ERROR火速爆紅。ERROR成軍六周年將於1月25日舉行會展騷外，最新亦推出團體首支跳唱歌《野舞士》。身為副隊長的Dee接受商台《星光背後》專訪。

何啟華接受梁泰來訪問。

節目中，Dee直認中學時已立志做演員，欲投考演藝不果後，他為等機會，只要有收入什麼都願意做。當年參加首屆《造星》，他坦言：「目的我只係想話畀人知我響度！」至於由ViuTV組成MIRROR及ERROR前，原來何啟華已夥好友楊樂文(Lokman)及王智德(Alton)向高層自薦組三人組合出道，不過最終好兄弟入MIRROR，而自己卻被編入了ERROR，Dee說：「慶幸自己冇入到MIRROR！」

Dee參加《全民造星》後加入ERROR。（ig@deegor_hkwa）

長期糧尾要問屋企人借錢

六年前參加《全民造星》，Dee形容是星途大改寫，全因他之前八、九年都無正職，「我中五畢業嗰一年都有返過正職嘅，侍應、Sales、賣衫，我都做過，但係我做乜都唔及我響舞台做得好，咁有滿足感。」

當年參戰《造星》，Dee 已28歲，面對父母及負起養家責任的兄長，除了存感激的心，更多的是內疚，「眼見哥哥養家，而我自己隨住年紀長大而成就向下跌，我會反問自己係咪浪費時間，月尾總係無錢洗要問屋企人攞，果陣不斷重覆，好地獄，但個天又好奇怪，到我想放棄又有啲機會出現留住我，一年總有一、兩套舞台劇搵我做chorus，總係心灰意冷果時又有電話搵我做，當時我涉獵MC、跳舞、舞台劇，幫人宣傳遊戲game扮喪屍，總之同表演有關我都做。點解？因為無錢囉！過程都係鍛鍊苦中作樂。父母有無壓力？我會形容係季節性，佢哋忍到夏天，又忍唔到個春天。《造星》最後簽ViuTV，最初幾千蚊底薪都好，佢哋終於放心，係因為我終於有份正職！不過都真係要多謝父母，佢哋好傳統，好錫自己小朋友，無得食都要畀小朋友食。」

六年前參加《全民造星》，Dee形容是星途大改寫。（電視截圖）

阿Dee曾經八、九年無正職，靠劉德華闖出名堂。（網上圖片）

曾與劉德華合作跳舞。（大會提供）

終於有機會同劉德華合作《焚城》。（ig@deegor_hkwa）

兄弟班無緣組隊

Dee當年夥兩位跳舞好兄弟Lokman及Alton一起參賽《造星》，沒想過要爭冠軍，「目的我只係想話畀人知我響度！」最終他30強止步，但原來十強決賽前，他與兩兄弟已向高層自薦組成組合，「而家應該可以講，我捉住高層話我哋可以做呢啲，又可以做個啲！不如俾我哋三個試下整個組合。到節目尾聲，聽到有個組合要誕生，本身以為得米啦，以為就係我哋三個一齊做個組合。係後來先知我哋要入唔同組合，我入ERROR，佢哋就入MIRROR。」被問到自己無緣入MIRROR，他說：「無唔開心！我反而慶幸自己冇入到MIRROR，佢哋兩個適合做偶像派，比我更適合，我會話自己似entertainer多過idol。」

何啟華爆喺ViuTV初期底薪只有數千元。（ig@deegor_hkwa）

唔能夠組兄弟班。（ig@deegor_hkwa）

何啟華依家都多方面發展，喺演藝圈都幾吃得開。（ig@deegor_hkwa）

與ERROR成員要時間磨合

ERROR自封為「宇宙天團」，成軍六年，Dee 坦承經歷過不少磨合，「嗰陣我哋四個分咗兩邊咁，好多拗撬，但好彩我哋都係男人，有啲咩就會三口六面鬧清楚，係講晒粗口果隻。如果我哋係女仔嘅話，應該會扯頭髮添！之後我哋啲嘢就越行越順，有錢就齊齊搵，一齊經歷咗好多嘢。」他披露保錡經歷低潮期時，曾想放棄事業，最終四人互相扶持跨越難關，Dee說：「係一齊撈返起佢，我地同佢講你肯玩就一齊玩，你畀人雪藏，咪用個雪櫃推佢出嚟，畀佢知道home sweet home，我地係屋企人，你當我同事又好，係合約精神又好，我哋四個係綁埋一齊架嘛，如果我哋想害你，咪即係害埋自己？」

ERROR成軍六年。（ig@deegor_hkwa）

何啟華近年都參與好多電影。（資料圖片/梁碧玲攝）

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