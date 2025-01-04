麥潔文江華姊弟戀相差8年　爆老公家中癖好一件事力證不是廢柴

70歲的麥潔文（Kitman）與62歲的江華這對姊弟戀結婚32年，育有一子一女，大仔陳耀淙（Bryan）做護士，細女陳薔天則繼承媽媽衣缽入行做歌手，雖然婚姻曾起波瀾，江華在婚內出軌鄧萃雯，幸最後浪子回頭亦得到太太原諒，二人相愛至今。

麥潔文雖然比江華年長8歲，但兩人卻十分合拍，完全沒有代溝。(麥潔文@微博)

一家四口感情好好。(網上圖片)

日前麥潔文接受好友鍾慧冰的YouTube頻道「冰姐的花樣人生」訪問，大談與江華多年來的夫妻關係，還爆了老公在家中的一個癖好。江華在2006年約滿TVB後離開，因為長期的腰傷，再加上患上抑鬱症而無法工作，最後選擇隱退娛樂圈，近年夫妻檔進駐抖音直播帶貨，其後轉為唱歌吸粉，麥潔文指現在一星期唱兩次，好好玩，像是一個親子活動。對於這段姊弟戀，麥潔文坦言未有「湊仔」的感覺，她說：「我哋嘅關係好得意，佢係大男人，佢係主，乜都係佢講晒，我ok冇問題，但係有陣時我會係主，變咗有陣時係『夫妻』，亦會係『妻夫』，大家取長補短，唔會咁容易吵大鑊。」

麥潔文接受鍾慧冰訪問。(YouTube截圖)

麥潔文指唔覺係「湊仔」。(YouTube截圖)

麥潔文曾參加選美。(YouTube截圖)

二人結婚32年。(YouTube截圖)

育有一子一女。(YouTube截圖)

江華更不介意服侍太太，麥潔文透露工人去年離世後，江華就決定不再請工人，又不經意爆出一個小秘密：「佢唔鍾意有其他人喺屋企，佢係屋企鍾意唔着衫周圍走，（鍾慧冰：暴露狂），好彩我哋啲仔女都大，各自負責自己嘅嘢。我又好衰，瞓到11、12點，我瞓醒覺老公就整好晒啲早餐俾我食。」鍾慧冰直言好羨慕，麥潔文亦會識做煮午餐給老公吃，一人煮一餐好甜蜜。

另外，江華原來還有潔癖，麥潔文續說：「佢真係好，本來我都唔覺，有一次屋企整冷氣，一拆落嚟好多塵，佢即刻拎去車房洗，洗嘅時候我都同師傅講唔好意思，我老公好緊張，好鍾意乾淨，點知嗰個師傅話咁先好，你知唔知好多男人係『廢柴』，喺屋企係唔做嘢，你呢啲老公先好，咁我先發覺。」

江華近年進駐抖音，向fans派心心。（小紅書截圖）

曾被指係「掃地僧」，淡薄名利。（小紅書截圖）

對於老公會否復出拍劇，麥潔文表示江華對這個事業有點失望，「我覺得佢係藝術家性格，但係你知而家乜都要快，好似冇乜要求，變咗佢啲失望，如果佢遇到啲啱嘅角色，自己鍾意嘅劇本，佢都會嘗試。」

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