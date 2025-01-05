林襄亮相《獎門人》表情勁尷尬　高海寧陳靜不顧形象瞓身攀爬

昨天（4日）舉行的TVB《獎門人》「大師兄新春感謝祭錄影探班」，除了有主持班底錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、林秀怡、林正峰參與外，節目組更邀請有份演出蛇年賀歲片《麻雀女王追男仔》的班底高海寧、陳靜、林襄、郭珮文、安德尊、文佐匡，以及導演葉念琛等擔任嘉賓。另外還有一隊的嘉賓名單就是正在熱播的劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》的演員班底蕭正楠、吳若希、朱敏瀚、鄧智堅、尹詩沛、唐嘉麟等。

昨天（4日）舉行的TVB《獎門人》「大師兄新春感謝祭錄影探班」。（張祖銘攝）

嘉賓名單有正在熱播的劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》的演員班底。（張祖銘攝）

台灣女神林襄收起性感亮相《獎門人》

《獎門人》錄製現場難得可見蛇年賀歲片《麻雀女王追男仔》的四大女神高海寧、陳靜、林襄、郭珮文同場，當然衣着打扮也是一大亮點。不過四位一度收起性感造型，分別穿上具有賀年氣氛的衣服登場。高海寧穿上紅色外套配搭牛仔褲示人，陳靜則化身孖辮妹，並且穿上粉紅色帽T，打扮得相當年輕，另外台灣女神林襄收起性感穿上紅色外套配搭飄逸長裙，再戴上頭飾，散發少女氣息。至於郭珮文原本選擇穿上厚外套出場，不過由於現場隊伍中的成員打扮也是紅色為主，所以臨時換上紅色上陣，配合賀年氣氛。

四大女神高海寧、陳靜、林襄、郭珮文同場。（張祖銘攝）

導演葉念琛表情相當鬼馬！（張祖銘攝）

高海寧陳靜不顧形象瞓身攀爬

錢嘉樂在現場講解遊戲規則時，來自台灣的女神林襄由於聽不明白廣東話，旁邊也沒有藝人朋友翻譯，所以在現場表現得相當尷尬，表情不自然，反而高海寧和陳靜卻不顧形象大玩遊戲，在其中一個遊戲環節二人更趴低在地上爬走，顛覆過往定有的女神形象，相當專業！

來自台灣的女神林襄由於聽不明白廣東話現場表現得相當尷尬。（張祖銘攝）

林襄表情不自然。（張祖銘攝）

林襄捉住雙手似乎好緊張。（張祖銘攝）

相反高海寧表現得相當興奮。（張祖銘攝）

高海寧和陳靜不顧形象大玩遊戲。（張祖銘攝）